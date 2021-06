Bibi i Simon z "Hotelu Paradise 3" wkraczają w nowy etap związku! Za szybko?! 

W "Hotelu Paradise 3" byli nierozłączni, a widzowie hitowego programu TVN7 przez wiele tygodni obserwowali, jak pomiędzy Bibi i Simonem rozkwita prawdziwe uczucie. Mimo że ostatecznie uczestnicy nie zostali zwycięzcami trzeciej edycji, Zanzibar opuścili z tym, co najważniejsze - swoją drugą połową. Kiedy emisja show dobiegła końca, oboje w końcu potwierdzili, że wciąż są razem - chociaż póki co w związku na odległość. Wiemy już, że Bibi i Simon planują wspólną przeprowadzkę do Krakowa, jednak jak się okazuje, nie jest to jedyny poważny krok w ich związku. Uczestnicy "Hotelu Paradise 3" postanowili wkroczyć na zupełnie nowy etap, który jest naprawdę ryzykowny. Jak Simon odnajdzie się w nowej roli?! Większość fanów jest jednego zdania.

Nowości w związku Simona i Bibi z "Hotelu Paradise 3"

U Bibi i Simona z "Hotelu Paradise 3" robi się naprawdę poważnie. Choć przez chwilę fani tej dwójki bali się, że ich relacja nie przetrwa pierwszej próby - jaką była zdrada Simona po przyjeździe do Polski, okazało się, że Bogusia jest naprawdę wyrozumiała, a chłopak otrzymał drugą szansę. Jak widać Simon świetnie ją wykorzystuje i nie ma zamiaru otrzymać od swojej dziewczyny kolejnej żółtej kartki, która jak przyznała sama Bibi, na dobre zdyskwalifikowałaby chłopaka. Choć Simon nie dotarł na 21. urodziny Bogusi, które były 16. czerwca, chłopak złożył jej piękne życzenia, wysłał kwiaty i właśnie jest w drodze do swojej ukochanej i czeka go prawdziwe wyznanie!

Jutro wyląduje w Krakowie, będę sobie załatwiał sprawy, będę się widział z Bibi, spędzimy troszeczkę czasu ze sobą i potem lecę do Lublińca, poznać Bibi rodzinę. No to zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że mnie polubią

Czyżby sprawy do załatwienia w Krakowie, o których mówi Simon, były związane z mieszkaniem, którego szuka razem z Bibi? Para w końcu będzie miała chwilę dla siebie, a chłopak musi naprawdę dobrze się przygotować, bo prosto z Krakowa uczestnicy udają się w rodzinne strony Bogusi, gdzie Simon pozna jej najbliższych! To się dopiero nazywa się poważny krok! Przypominamy, że Bibi jest bardzo związana ze swoją mamą, którą traktuje jak najlepszą przyjaciółkę - i choć Simon z panią Ewą miał okazję porozmawiać, kiedy jego partnerka wygrała jedno z zadań w "Hotelu Paradise 3", czy na żywo zrobi na niej równie dobre wrażenie? Fani nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Kiedy na swoim InstaStory Simon zapytał, czy zostanie zaakceptowany przez rodzinę Bibi, większość internautów zdecydowanie była na tak! Co więcej, Bibi przykłada się do nauki języka angielskiego. Czyżby szykowała się kolejna podróż, tym razem w rejony Simona?

To, co łączy Simona i Bibi można nazwać miłością od pierwszego wejrzenia. Kiedy tych dwoje spotkało się w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" pomiędzy nimi od razu zaiskrzyło. Jak się okazuje, dla swojej dziewczyny Simon postanowił przeprowadzić się do Polski, a on i Bibi już szukają wspólnego mieszkania w Krakowie.

Wyobrażacie sobie Simona w roli przyszłego zięcia? Jak się okazuje, chłopak właśnie ma odwiedzić rodzinne strony Bibi i poznać rodzinę swojej dziewczyny. Sądzicie, że ma się o co martwić? Fani są jednego zdania - bliscy Bogusi z pewnością go polubią.

W "Hotelu Paradise 3" Bibi i Simon dotarli do ścisłego finału, choć na chwilę uczestniczka nawet opuściła program. Kiedy jednak doszło do ostatecznych wyborów, za plecami tej pary stanęli jedynie Marcin i Kara, z czego później mocno tłumaczyła się Nathalia. Krystian, który rzucił Złotą Kulą, postanowił jednak podzielić się wygraną z Bibi i Simonem.