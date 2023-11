Niedawno w mediach pojawiły się niepokojące informacje o związku Beaty Tadli i Jarosława Kreta. Okazało się bowiem, że para nie mieszka już ze sobą, co może świadczyć o rozstaniu Beaty i Jarosława. Wszystko zaczęło się od wywiadu pogodynka dla „Faktu”. Jarosław Kret powiedział:

Czy się rozstaliśmy? Słyszałem takie rzeczy. Jak mamy się rozstać czy nie rozstać, jak my od rana do wieczora, od godziny 7 rano do godziny 24, zasuwamy jak nakręceni? A wyprowadzka? Ja mam swoje mieszkanie. Beata ma swoje...