Basia Kurdej-Szatan zatańczy w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka przyjęła propozycję Polsatu, a wraz z nią jej mąż - Rafał Szatan! Produkcja nie ujawniła jeszcze tanecznych parterów małżeństwa. Jednak kilka dni temu informacje przeciekły do mediów. "Super Express" ujawnił całą listę par tanecznego show! Podobno taneczny partner nie przypadł Barbarze do gustu...

Czy to prawda? Aktorka odpowiedziała!

W 10. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na parkiecie zobaczymy mnóstwo gwiazd. O Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych walczyć będą: Basia Kurdej-Szatan, Rafał Szatan, Monika Miller, Ola Kot, Ruda z zespołu Red Lips, youtuberka Magda Bereda, kucharz Damian Kordas, kabareciarz Adam Małczyk, zawodnik MMA Akop Szostak, modelka Sandra Kubicka i Reni Jusis!

Najpopularniejszą gwiazdą edycji wydaje się być Barbara Kurdej-Szatan. Podobno aktorka miała specjalne wymagania do swojego tanecznego partnera. Tymczasem, jak zdradził tabloid, Basia zatańczy z Jackiem Jesche.

Według jednej z relacji przydzielanie tancerzy nie spodobało się aktorce:

Basia odniosła się do informacji portalu.

- Jakieś totalne bzdety na temat tego, że się kłócę z produkcją, że krzyczę, że zachowuje się jak jakaś gwiazdunia. Otóż nie. Po to wybieram różne projekty w swoim życiu, by mieć z tego fun, żeby się tym cieszyć, żeby się rozwijać. Kocham swoją pracę i ją szanuję przede wszystkim. Nie mam powodu, by zachowywać się jak gwiazdunia, nie lubię tego bardzo w pracy. Na nikogo nie krzyczałam - zaczęła dementować wiadomości Barbara.