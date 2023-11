Basia Kurdej-Szatan niedawno pożegnała się z TVP. Gwiazda musiała odejść ze wszystkich prowadzonych przez siebie programów, jedynie jeszcze przez jakiś czas ma pojawiać się w „M jak miłość”, ale już po nowym roku ma zniknąć również z hitowej produkcji TVP2. Na oficjalnym profilu serialu na Instagramie pojawiło się zdjęcie aktorki, które wywołało lawinę hejtu! Niektórzy Internauci oskarżają gwiazdę, o to, że po odejściu ze stacji robi z siebie ofiarę i komentuje pożegnanie! Pojawiły się naprawdę mocne oskarżenia, w końcu aktorka zdecydowała na nie odpowiedzieć!

Zdjęcie uśmiechniętej Basi Kurdej-Szatan wywołało burzę

Na instagramowym koncie Emki pojawiło się zdjęcie uśmiechniętej Basi Kurdej-Szatan, która w serialu gra Joannę Chodakowską. Początkowo jej rola była jedynie epizodyczna, ale szybko zyskała ogromną sympatię widzów i została rozbudowana.

Teraz okazuje się, że jednak nie wszyscy lubią tę postać! Niektórzy Internauci pod zdjęciem aktorki wywołali prawdziwą burzę i w mocnych słowach skomentowali jej odejście z TVP!

Nie lubię jej. Robi z siebie ofiarę po zwolnieniu z Tvp. Mogła patrzeć sobie w oczy dopóki otrzymywała za to wynagrodzenie. Teraz będzie dorabiać ideologię żeby ocieplić wizerunek i przy okazji zaplusowac w konkurencyjnej stacji. Lodówa na każdym kroku. Dlatego powiedziano pass. Przejadła się i nie przyciąga już widza - napisała jedna z Internautek.

Basia Kurdej-Szatan postanowiła zareagować na tak negatywne komentarze i odpisała Internautce:

mogła patrzeć sobie w oczy dopóki otrzymywała za to wynagrodzenie ? Co to za bzdety nielogiczne. Po pierwsze - zawsze mogłam sobie spojrzeć w oczy, bo zawsze żyłam w zgodzie ze sobą i zawsze będę. Po drugie - nie robię z siebie żadnej ofiary ! To jak zostałam potraktowana jest faktem i nie użalam się nad sobą w żaden sposób. Stwierdzam fakt !!! Po trzecie - ocieplać wizerunku naprawdę nie potrzebuję ... jest wystarczająco aż za miły :) po czwarte - nie musi mnie Pani oglądać. Nic na siłę przecież - odpowiedziała

Kontrowersje wokół odejścia Basi Kurdej-Szatan

Jednak wyjaśnienie aktorki nie zakończyło dyskusji! Krytycznych komentarzy przybywało, a Internauci podkreślali, że wiele osób zmienia pracę, przechodzi do innej stacji, ale to nie musi wiązać z robieniem wokół siebie szumu! Aktorka w końcu napisała, co sądzi o tego typu komentarzach i ostatecznie wyjaśniła swoją sytuację:

Nie ma to jak rozmowa z kimś, kto nie ma pojęcia o show-biznesie. Portale same piszą artykuły i swoje spostrzeżenia, w tym przypadku dość trafne. A jak potem stojąc przede mną z mikrofonem zalewają mnie pytaniami - mam powiedzieć wal się ? I tak odpowiadam baaaardzo dyplomatycznie, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację. Poza tym - jak ktoś siedzi cichutko jak myszka i daje się upokarzać - to jego sprawa. Ja uważam, że nikogo nie należy traktować bez szacunku i może jednak mogłoby się to w końcu zmienić ?????? Ale jak widzę komentarze Twojego pokroju, tracę nadzieje ..... :/

Odejście z TVP to była dla aktorki ogromna zmiana! Sama podkreślała, że na początku było jej trudno oswoić się z tą sytuacją, dlatego hejt jest zupełnie niezrozumiały! Pod zdjęciami powinny pojawić się słowa wsparcia, a nie krytyczne komentarze! W końcu gwiazda sama przyznała:

Jestem bardzo emocjonalna, przywiązuję się do ludzi, sytuacji, tego, co robię. Dlatego dość trudno było mi przywyknąć do myśli, że muszę się pożegnać z programami - przyznała Basia Kurdej-Szatan w wywiadzie dla magazynu "Party".

Trzymamy kciuki za dalszą karierę Basi Kurdej-Szatan!

