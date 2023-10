Armin z ostatniej edycji "Love Island" zabrał głos po finale show. Ostatni odcinek programu został wyemitowany tydzień temu i od tamtej pory z pewnością wszyscy zastanawiają się, co słychać u zwycięskiej pary. Czy relacja Laury i Armina przetrwała po powrocie do Polski? Ostatnio wszyscy komentują rozstanie Jaqueline i Bartka, ale co z drugą finałową parą? Teraz wszystko stało się jasne!

"Love Island": Laura i Armin są parą po programie?

Laura i Armin tworzyli jeden z najsilniejszych duetów w ósmej edycji randkowego show Telewizyjnej Czwórki i ostatecznie to właśnie oni zwyciężyli. Tuż po finale Laura i Armin z "Love Island" nagle odezwali się do fanów i zdradzili, że wracają do Polski jako para i zapowiadali, że chcą budować relację również po programie. Teraz, kilka dni po emisji ostatniego odcinka "Love Island", Armin opublikował na Instagramie nowy post, w którym wyznaje, co dziś dzieje się w jego związku. Czy wciąż jest z Laurą?

Armin z "Love Island" w szczerym wpisie zwrócił się do fanów i podziękował im za wsparcie. Podziękował również Laurze!

Dziękuję Wam drodzy Widzowie za wszystkie oddane na nas głosy. Dzięki Wam mieliśmy możliwość poznawać się tak długo. Dziękuję produkcji, wszystkim Wyspiątkom a przede wszystkim Tobie Lauro za wszystkie wspólne chwile, za te dobre i te które wymagały od nas więcej wysiłku. To była cudowna przygoda, która trwa nadal napisał na Instagramie.

Pod wpisem Armina pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są zachwyceni jego związkiem z Laurą i mocno kibicują parze.

Uwielbiam Was misie, jeszcze raz ogromne gratulacje. Wam życzę samych wspaniałości

Wygrałeś życie poznając Laurę, nie zmarnuj tego

Najlepsza i najpiękniejsza para wszystkich edycji komentują fani

Jak widać Laura i Armin wciąż są razem i mamy nadzieję, że to nigdy się nie zmieni. Kibicowaliście tej parze w "Love Island" i śledzicie ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych?