Influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński zyskał sobie ogromną sympatię nie tylko internautów, lecz także telewidzów, dzięki udziałowi w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Taneczną parę stworzył wtedy z Magdaleną Tarnowską. Z mediów społecznościowych wiadomo, że Bagi i Magda cały czas utrzymują kontakt. Podczas jednego z ostatnich wywiadów tancerka nie owijała w bawełnę i w końcu postanowiła odpowiedzieć na spekulacje o jej związku z influencerem.

Magdalena Tarnowska przerwała milczenie ws. Bagiego

Magdalena Tarnowska to tancerka, która od razu skradła serca telewidzów w "Tańcu z gwiazdami". W 17. edycji programu odniosła spektakularny sukces, zdobywając Kryształową Kulę u boku influencera Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Już w trakcie emisji odcinków fani zauważyli przepiękną relację, jaką tancerka zbudowała Bagim, a relacjonowanie ich wspólnych chwil w mediach społecznościowych w późniejszych miesiącach już nieraz budziło domysły, jakoby ich więź przeobraziła się w związek.

Ostatnio tancerka pojawiła się na wiosennej ramówce Telewizji Polsat w związku z jej udziałem w kolejnej, nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". W trakcie wydarzenia w końcu jednoznacznie określiła status jej relacji z Bagim w wywiadzie dla Pomponika. Po wyznaniu dziennikarza, że ten bardzo często jest pytany o to, czy Bagi i Madzia są razem, tancerka bez chwili namysłu krótko odpowiedziała:

Nie.

Mimo prób dziennikarza Tarnowska nie pogłębiła swojej odpowiedzi, w żartach kontynuując, że w razie jakichkolwiek zmian w tej kwestii, podzieli się nowymi informacjami na temat jej relacji z Mikołajem "Bagim" Bagińskim.

Tak Bagi zareagował na nowego partnera tanecznego Magdy Tarnowskiej

W tym samym wywiadzie Magda Tarnowska została zapytana, jak Bagi zareagował na wieść o jej nowym partnerze w "Tańcu z gwiazdami" Piotrze Kędzierskim. Choć wcześniej w troje udostępnili humorystyczny filmik związany z całą sytuacją, tancerka nie wstrzymała się od dodania swojego komentarza.

Ucieszył się. Oni się znają. Poznali się w podcaście (...) i bardzo się tam polubili. (...) Powiedział, że będzie śmiesznie i fajnie. odpowiedziała Magdalena Tarnowska

Magdalena Tarnowska i Bagi/Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Zobacz także: