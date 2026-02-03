Aktorka Barbara Bursztynowicz i tancerz Michał Kassin poznali się dzięki produkcji "Tańca z gwiazdami". W 17. edycji tanecznego programu wspólnie tworzyli parę numer 8, dzielnie konkurując z pozostałym uczestnikami show. Widzowie ich pokochali, jednak ostatecznie odpadli z show w 8. odcinku. Teraz Barbara Bursztynowic i Michał Kassin pokazali wyjątkowe nagranie i znów poruszyli fanów.

Basia Bursztynowicz i Michał Kassin znowu razem! Fani nie kryją wzruszenia

3 lutego na Instagramie Basia Bursztynowicz razem z Michałem Kassinem potwierdzili wcześniej zapowiadane wieści. Udowodnili, że ich odpadnięcie z "Tańca z gwiazdami" wcale nie stanęło na przeszkodzie zarówno ich znajomości, jak i tanecznej współpracy. Wspólnie podzielili się niezwykle emocjonalnym klipem, w którym zaprezentowali taniec planowany na odcinek programu, do którego parze nie udało się dostać.

Już jest! Link do naszego tańca podsumowującego naszą drogę z Basią Bursztynowicz w 'Tańcu z gwiazdami'. Gdybyśmy dostali się do półfinału to mieliśmy zatańczyć do utworu, stworzonego przez nas, do słów czytanych przez Basię, słów znanego wiersza… napisał Michał Kassin

Artystyczne nagranie przedstawiające połączenie poezji z tańcem już w kilka minut po premierze zdobyło ogrom wspaniałych recenzji od internautów, którzy docenili nie tylko sam klip, lecz także ponowną możliwość zobaczenia aktorki i tancerza w duecie.

Coś przepięknego! Czekałam na ten taniec! napisała jedna z fanek

Jak cudownie znów widzieć Was razem w tańcu! Cudownie. skomentowała internautka

Ale to jest piękne. Wzrusz na 110%. wyznała wielbicielka pary

Pięknie i magicznie. Jesteście cudowni. czytamy w komentarzach

Basia Bursztynowicz recytuje najbardziej znany wiersz Wisławy Szymborskiej

Jak zdradził naszemu portalowi wcześniej Michał Kassin, muzyka do opublikowanego dziś klipu została stworzona specjalnie z tej okazji. Jak się okazało, tłem do choreografii był emocjonalnie wyrecytowany przez Basię Bursztynowicz wiersz Wisławy Szymborskiej o tytule "Nic dwa razy". Znane wielu słowa poetki w połączeniu z tańcem stworzyły wzruszający przekaz. Zobaczcie i posłuchajcie sami!

atoms.consentPlaceholder.headingText atoms.consentPlaceholder.bodyText atoms.consentPlaceholder.buttonText

Zobacz także: