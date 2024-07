Babcia Wojciecha Szczęsnego w Pytaniu na śniadanie!

Babcia Wojciecha Szczęsnego opowiedziała o swoim wnuczku. Janina Szczęsna Ignaczak, która przez 25 lat była dziennikarką, pojawiła się w programie "Pytanie na śniadanie", w którym zdradziła m.in. jaki prezent wręczyła Wojtkowi z okazji pierwszej komunii świętej. Okazuje się, że piłkarz i obecny reprezentant Polski w piłce nożnej dostał Pismo Święte. Przy okazji babcia Wojtka Szczęsnego pochwaliła się ogromną wiedzą na temat piłki i niczym prawdziwy ekspert oceniła grę Polaków w meczu z Irlandią Północną. Okazuje się, że to nie Wojciech Szczęsny zachwycił ją najbardziej!

Ja jestem zachwycona Błaszczykowskim. Od pierwszych minut był najszybszy, bo uważam, że pierwszą połowę pierwszej połowy to nasi zawodnicy tradycyjnie zagrali na stojąco, a on biegał jak wściekły i był cały czas widoczny. No i to podanie do Milika. Milik gdyby to spaprał to ja chyba bym mu głowę urwała. Dlatego, że to było podanie na 6 z plusem.