Od dzisiaj nie tylko Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą jedynymi gwiazdami telewizyjnymi w rodzinie! Okazuje się, że ukochana babcia uczestniczki ślubnego show, spróbuje swoich sił na wielkiej scenie "The Voice Senior"!

Próbkę głosu 80-letniej pani Adriany, fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogli usłyszeć na nagraniach ze ślubu jej wnuczki oraz Adriana. Dziś zdolna seniorka zaprezentuje swoje umiejętności przed jurorami Voice'a! Anita i Adrian pokazali kilka zdjęć zza kulis castingów!

Zobacz także: Ta uczestniczka "The Voice Senior" ma 94 lata! Marta Manowska: "Nikt pani nie uwierzy"!

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że jej 80-letnia babcia spróbuje swoich sił na wielkiej scenie "The Voice Senior"! Nagranie z castingu, w którym wzięła udział pani Adriana pojawi się w dzisiejszym odcinku programu.

Anita podzieliła się zdjęciami zza kulis "The Voice Senior" na Instagramie. Przyznała, że jej babcia to idealny przykład jak spełniać marzenia w każdym wieku! Przy okazji przypomniała, że pani Adriana miała już swój telewizyjny debiut podczas jej ślubu w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia":

Dzisiejszy odcinek "The Voice Senior" jest wyjątkowy dla całej rodziny Anity i Adriana!

Dziś będziecie mogli zobaczyć ogromnie wzruszający dla nas występ - spełnienie marzeń babci, która bardzo chciała stanąć na dużej scenie. Dotrzeć do tego etapu programu wcale nie było łatwo i byliśmy ogromnie dumni, oraz poruszeni - zwłaszcza tym że babcia po prostu promieniała. Wiecie co jeszcze było bardzo ważne? To że dzięki temu, że pomagałam spisać życiorys babci - mogłam poznać niesamowite historie. Tak rzadko poświęcamy dziadkom i babciom aż tyle czasu. Niebawem zbliża się ich dzień, więc może przejrzyjcie razem zdjęcia z ich przeszłości- to może być wstępem do poznania ich na nowo! I pamiętajcie! Na spełnianie marzeń- nigdy nie jest za późno! ♥️♥️♥️