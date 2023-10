W najbliższa sobotę w "The Voice Senior" pojawi się Danuta Krasnodębska. Uczestniczka show ma już 94 lata, co zaszokuje wszystkich, łącznie z jurorami, którzy nie mogli uwierzyć w jej wiek. Podobnie jak Marta Manowska, prowadząca show, która przeprowadziła krótki wywiad z panią Danutą. Uczestniczka opowiedziała m.in. o dzieciństwie w czasach wojennych. W 2010 roku spotkała ją wielka tragedia - na raka zmarł jej ukochany syn:

To jest pierwsze wystąpienie od śmierci syna. Takie radosne, takie że chce mi się jeszcze żyć, bo do tej pory żyłam wspomnieniami, żyłam tym że już nie zobaczę więcej syna. Jeżeli gdzieś tam mnie widzi, to się cieszy z dzisiejszego występu - powiedziała pani Danuta.