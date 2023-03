"Azja Express": Wpadka Luki i Andziaks?! Zdradzili, kiedy odpadną? Relacja szybko zniknęła

"Azja Express" to niesamowita przygoda dla wszystkich uczestników. Za nami drugi odcinek, w którym pożegnaliśmy pierwszą parę, która bierze udział w wyścigu. Nie zabrakło narzekań Andziaks czy łez Adama Zdrójkowskiego. Jednak fani dopatrzyli się małej wpadki na profilu Luki. Niechcący zdradził za dużo?

"Azja Express": Luka zaliczył wpadkę? Fani od razu wychwycili

Andziaks i Luka w sieci mają setki tysięcy fanów. Chociaż przyzwyczajeni są do występu przed kamerami, przygoda w telewizyjnym programie jest ich debiutem. W "Azja Express" muszą odnaleźć się w sytuacjach zupełnie różnych niż te, do których są przyzwyczajeni. Podczas wyścigu mają do dyspozycji tylko 1 dolara na dzień na osobę i muszą kombinować tak, by udało im się za do przetrwać do kolejnego dnia. Po drugim odcinku z "Azji Express" odpadli Czesław Mozil i Dorota Mozil. Przez chwilę jednak fani byli pewni, że to Andziaks i Luka pożegnają się z programem. Dlaczego? Okazuje się, że Luka umieścił w sieci relację, z której wynikało, że to już "ostatni odcinek".

Hej bliscy znajomi. Dzisiaj ostatni odcinek z Nami. Oglądajcie!

Relacja jednak szybko zniknęła z Instagrama Luki. Pod nowym postem u Andziaks rozgorzała dyskusja. Internauci zastanawiają się czy Luka się pomylił i odpadną w kolejnym odcinku "Azja Express" czy też może zrobił to specjalnie by wywołać dyskusję wśród komentujących:

- Przykro będzie jeżeli to będzie ostatni odcinek z waszym udziałem ;(

- Widziałam u Luki relacje, że dziś ostatni odcinek z nimi chyba się pomylił i dodał na ogólnym 😮

- Będzie ostatni, wstawił story, ale usunął, ale przywrócą ich

- Pewnie specjalnie dodał, żeby ludzie oglądali 😁

- To chyba nie można publikować tego przed? 🙈 i totalna beznadzieja odpaść jako pierwsi, trzeba się nie starać

- To nie pomyłka tylko dobra socjotechnika😆. Wiedział co pisze doskonale. Gra słów. Chodziło o ostatni w tym tygodniu.

Inni zwrócili uwagę na fakt, że Andziaks i Luka w wyścigu dotrą minimum do Gruzji, ponieważ taki fragment był emitowany w telewizji:

Dotrą aż do Gruzji , pokazywali urywki w Dzień Dobry TVN z Gruzji❤️

Jak myślicie, Luka specjalnie chciał podgrzać atmosferę czy faktycznie się pomylił?

