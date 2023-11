O tym, że Antoni Pawlicki i Michał Piróg nie zaprzyjaźnili się na planie "Azji Express" dało się zauważyć już po pierwszych komentarzach tancerza o aktorze. Panowie nie polubili się z wzajemnością, jednak we wczorajszej odsłonie reality-show mogliśmy dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi w konflikcie Pawlickiego o Piróga. Michał przed kamerami przyznał, że Antek Pawlicki i jego kolega pozwolili sobie na bardzo ostry komentarz dotyczący orientacji seksualnej Michała.

W momencie, gdy odpadli Górale, chłopaki mówili: "Teraz to już jest najgorzej, bo zostały same dziewczyny i pedały. Ja się tak zastanawiam, czy ja powinien być takim samym idiotą jak oni i powiedzieć po tym komentarzu: "no słuchajcie dziewczyny, zostałyście tylko wy, pedały i p*zdy"- zdradził Michał Piróg.