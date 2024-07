Show "Azja Express" z każdym odcinkiem budzi coraz większe kontrowersje! Najpierw wszyscy śmieli się z zabawnych tekstów Małgorzaty Rozenek, później pojawiły się negatywne komentarze pod adresem Renaty Kaczoruk za traktowanie swojej koleżanki z pary - Weroniki, a teraz dostaje się Łukaszowi Jemiołowi. Za co?

Po środowym odcinku na profilu Łukasza Jemioła pojawił się wpis, w którym projektant grozi sądem tym, którzy krytykują jego zachowanie w show Azja Express.

Azja Express: Ilona Łepkowska krytykuje Łukasza Jemioła

Screen z komentarzem Łukasza Jemioła na temat "Azja Express" udostępniła na swoim profilu Karolina Korwin-Piotrowska, która napisała tylko: "cudowne, kocham polski szołbiznes". Do dyskusji na profilu Karoliny Korwin-Piotrowskiej dołączyła Ilona Łepkowska, scenarzystka najpopularniejszych polskich seriali. Co napisała?

A czemu to Pan Łukasz Jemioł straszy nas sądem? Bo się trochę pośmiejemy z celebrytów, którzy wiedzieli chyba, co robią? I wiedzieli, co zobaczymy, skoro mieli wycelowany prosto w nos obiektyw kamery? I którzy wiedzą, co to jest montaż i jakie kawałki będą na pewno najsmaczniejsze dla widzów i podniosą oglądalność? Panie Łukaszu, niech Pan więc nie grozi i się nie użala. No i chciałam zaznaczyć, że ja sie nie kryję za niewielkim skądinąd ekranem mojego laptopa. Pozdrawiam. Ilona Łepkowska PS. Nawiasem mówiąc, średnio Pan wypada póki co w "Azja Ekspress"...

Karolina napisała, że Łukasz Jemioł chyba nie do końca wiedział, na jaki program się decyduje i jakie będą tego konsekwencje. Co na to Ilona?

Nie wiedział? A co, nigdy nie widział żadnego reality show, Pani Karolino? Nie bardzo chce mi się wierzyć... No i mazgaj z niego straszny... Cały czas boję się, że zacznie płakać i mówić "Do mamy! Do mamy!"

Do chwili dodała jeszcze:

Montaż ma może i "robić emocje", ale w takich programach montaż często "robi manipulację". Ale to już wiedzą chyba nawet dzieci, co robią filmy telefonem i montują na laptopach... A Pan Łukasz cały czas zdziwiony...

Co o tym myślicie? Zgadzacie się z Iloną Łepkowską? Łukasz Jemioł przesadza?

Ilona Łepkowska krytykuje Łukasza Jemioła

Dyskusja zaczęła się na profilu Karoliny Korwin-Piotrowskiej

Łukasz Jemioł wziął udział w show Azja Express

W Azji towarzyszyła mu Hanna Lis

Ilona Łepkowska wyśmiała jego zachowanie w show Azja Express. Słusznie?