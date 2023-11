1 z 8

Gośćmi ostatniego odcinka "The Story Of My Life. Historia naszego życia” byli Dorota i Czesław Mozilowie. Choć znali się od lat, nagły wybuch uczucia zaskoczył ich i zgodnie uznali, że nie będą się przed nim bronić.

- Bardzo tchórzyłem. Naprawdę to nie jest łatwe zaryzykować, dlatego że bałem się odrzucenia. My się tak macaliśmy troszeczkę - wyznał Czesław.

Podczas jednej z wspólnych podróży wystąpili do Torunia i tam… pocałowali się pierwszy raz.

- Nie spodziewałem się, że Toruń będzie dla mnie taki ważny - dodał z uśmiechem Czesław i zdradził również, jaki warunek postawiła mu Dorota odnośnie ślubu: - To musi być dzień, w którym ja się w ogóle ani razu nie zestresuję. I taki ślub to ja rozumiem - było 12 osób, było bardzo intymnie, byliśmy nad Wisłą i nikt nic nie wiedział.

Zobacz więcej w naszej galerii!