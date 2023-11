Sara i Artur to zdecydowani ulubieńcy widzów programu "Rolnik szuka żony". Choć do finału show jeszcze trochę czasu, to jednak fani już teraz są niemal pewni, że u tej dwójki będzie happy end. Zwłaszcza po ostatnim odcinku programu, kiedy nagle Artur zaskoczył Sarę bardzo ważnym pytaniem. Wszystko wskazuje na to, że relacja Artura i Sary wkroczyła na kolejny poziom! Sprawdźcie szczegóły.

Reklama

"Rolnik szuka żony 10": Artur zadał Sarze ważne pytanie. Jej reakcja mówi wszystko

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału 10. edycji "Rolnik szuka żony", który czeka nas już w grudniu. Zanim to jednak nastąpi, przez kilka odcinków będziemy jeszcze śledzić, jak toczą się losy bohaterów show w czasie ich udziału w programie. Niewątpliwie fani są najbardziej ciekawi tego, co dzieje się u Sary i Artura. W minionym odcinku programu para nie szczędziła sobie ciepłych słów.

Sara jest bardzo miła, bardzo też pozytywna. Ładne włosy ma, taki szczery uśmiech też. Czuję, że ona będzie mi pomagała, będzie mnie wspierała w tym. (...) Mi to odpowiada, że jest taka spokojna, grzeczna. Sara wnosi taki spokój - mówił w rozmowie z Martą Manowską, Artur

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Sara z "Rolnika" pokazała się w prostych włosach. Tak wygląda wybranka Artura bez burzy loków

Sara niewątpliwie skradła serce Artura. Nic więc dziwnego, że w pewnym momencie rolnik postanowił zapytać ją o coś bardzo ważnego. W rozpoczęciu rozmowy na ten temat pomogła mu Marta Manowska.

Artur ma pytanie do Ciebie - powiedziała prowadząca ,,Rolnik szuka żony'' podczas spotkania z Sarą i Arturem.

Wówczas Artur zdobył się na odwagę i zapytał:

Czy chcesz, żebym jechał Twoją mamę poznał? - zapytał Artur.

Szczęśliwa Sara bez wahania odpowiedziała:

No oczywiście, że chcę!

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Agnieszka z "Rolnika" już nie jest sama i pochwali się nowym partnerem w finale programu?

Następnie przed kamerami Sara dodała:

Ja raczej rzadko przyprowadzam inne osoby. Mam nadzieję, że już jak przyprowadzę, to już tak zostanie

Reklama

Nie ma zatem wątpliwości, że Sara bardzo poważne traktuje relacje z Arturem - podobnie jak sam rolnik! Jak myślicie, w finale "Rolnik szuka żony 10" będziemy mogli się spodziewać kolejnych, radosnych nowin od tej pary? My mamy taką nadzieję i trzymamy za nich mocno kciuki!