Anna Michalska to pierwsza rolniczka, która pojawiła się w programie "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy ją w drugiej edycji show TVP1. Ania to charakterna kobieta, o czym przekonali się kandydaci do jej serca. Szczególnie Mariusz, który ostatecznie został przez nią odrzucony. I to w brutalny sposób...

Okazuje się, że u Ani Michalskiej zaszły spore zmiany! Rolniczka pochwaliła się właśnie zdjęciem ze swojego nowego mieszkania. Czyżby porzuciła wieś na rzecz miasta? Zobaczcie sami!

Anna Michalska z "Rolnik szuka żony" nie mieszka już na wsi?

Anna Michalska zgłosiła się do 2. edycji "Rolnika", ponieważ miała nadzieję, że znajdzie tam odpowiedzialnego i silnego mężczyznę, który pokocha ją i jej syna. Rolniczka otrzymała wiele listów od zainteresowanych nią panów. Ostatecznie postawiła jednak na znajomość z Mariuszem.

Choć początkowo wydawało się, że między nimi układa się jak najlepiej, prawda okazała się być nieco inna. Doszło nawet do tego, że w ostatnim odcinku Ania oddała Mariuszowi pierścionek zaręczynowy na oczach milionów Polaków. To bardzo zabolało mężczyznę, który był w niej autentycznie zakochany.

Po programie Ania długo była sama. Plotkowano jednak, że zbliżyła się z uczestnikiem 4. edycji "Rolnik szuka żony", Zbyszkiem Kraskowskim. Oboje chętnie chwalili się swoimi wspólnymi zdjęciami w sieci. Jednak jak zapewnił nas rolnik, łączy ich tylko przyjaźń.

Wygląda jednak na to, że u Ani zaszły spore zmiany. Na jej profilu na Facebooku pojawiło się bowiem zdjęcie, na którym rolniczka chwali się widokiem ze swojego nowego mieszkania. Co więcej, wygląda na to, że Anna Michalska zamieszkała w mieście. Na pytanie o to, czy porzuciła swoje stawy, odpowiedziała:

Przeniosę ze sobą... Jest duży dziedziniec ????????????

Myślicie, że do miasta sprowadziła ją miłość?

Annę Michalską do niedawna łączono ze Zbyszkiem Kraskowskim. Jednak rolnik zapewnia, że są jedynie przyjaciółmi

