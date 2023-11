Mariusz z "Rolnik szuka żony 2" w serialu "Na sygnale"

1 z 3

Historia miłości Mariusza i Anny w "Rolnik szuka żony 2"

Ich miłością żyła cała Polska! Anna i Mariusz to pierwsza para w historii programu "Rolnik szuka żony", która zdecydowała się na zaręczyny przed kamerami. Później w ich ślady poszli Łukasz i Agata z 5. edycji show TVP1. Wszystko wskazywało na to, że Anna i Mariusz staną na ślubnym kobiercu. Oboje nie widzieli poza sobą świata. Niestety, po nagraniach do programu czar prysł.

Anna Michalska - jak sama przyznała - poznała całkiem inne oblicze swojego partnera. Podczas finału 2. edycji "Rolnika" stwierdziła, że Mariusz jest "maminsynkiem" i oddała mu pierścionek zaręczynowy. Mężczyzna bardzo to przeżył. Tym bardziej, że był szczerze zakochany w Ani.

Przez dłuższy czas Mariusz nie udzielał się w show-biznesie. Teraz jednak wrócił i to w całkiem nowej odsłonie. Mariusz Smaga zagrał bowiem epizod w znanym polskim serialu. Jakim? Zobaczcie poniżej!