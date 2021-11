Anna Lewandowska ma mały problem z Laurą: "To mały rozbójnik!"

Anna Lewandowska i Robert Lewandowscy poczuli już bożonarodzeniowy klimat i ubrali robiącą wrażenie choinkę. To wszystko dla dziewczynek Laury i Klary. Jednak z powodu młodszej z siostrzyczek, tegoroczne drzewko bożonarodzeniowe jest przyozdobione inaczej niż dotychczas:

Laura to mały rozbójnik... - powiedziała Anna Lewandowska

Trenerka pokazała urocze nagranie z małą Laurą, która z radością pokazuje babci ulubione bombki. Koniecznie musicie to zobaczyć.

Anna Lewandowska ma uroczy bożonarodzeniowy problem z Laurą

Anna Lewandowska już powoli przygotowuje się do Bożego Narodzenia. Przepiękne świąteczne drzewko zdobi już stylowe wnętrza domu. Zajmuje centralne miejsce w przestronnym salonie i jest głównym punktem zainteresowania małej Laury. Dziewczynka uwielbia bawić się świątecznymi zabawkami, które znajdują się pod choinką m. in. konikiem bujanym oraz czerwoną kolejką a także... bombkami wiszącymi na choince! Anna Lewandowska nie zabrania tego córeczce, ale zadbała o to, aby było to dla niej bezpieczne i wszystkie szklane bombki przewiesiła wyżej, aby były poza zasięgiem małych rączek:

W tym roku szklane bombki musiałam wieszać od połowy choinki w górę. Laura to mały rozbójnik... - przyznała Anna Lewandowska

Mała Laura w tym bożonarodzeniowym klimacie wygląda przesłodko!

Instagram @annalewandowskahpba

Zobacz także: Robert Lewandowski z córkami wylatują z Polski. Co z Anną Lewandowską? Zdjęcia paparazzi

Z kolei Klara czynnie brała już udział w przygotowaniach do najpiękniejszego okresu w roku. Dzielnie razem z rodzicami ubierała choinkę i przywieszała bombki.

Nadchodzą... My już zaczęliśmy - napisała Anna Lewandowska pod nagraniem z zaangażowaną przystrajaniem choinki starszą córką.

Ich drzewko wygląda bajecznie!

Instagram @annalewandowskahpba

Zobacz także: Anna Lewandowska już nie ukrywa twarzy Laury! Pokazała buzię córki w całej okazałości

Anna Lewandowska chociaż nie pokazuje twarzy swoich córeczek, to często goszczą na jej Instagramie i rozczulają internautów. Dumna mama niedawno pokazała, jak spędza leniwy dzień z młodszą z córek, a teraz dodała kolejne urocze zdjęcie przestawiające jej miłość do małej Laury. Przy okazji podzieliła się nagraniem, na którym dziewczynka patrzy w kierunku rozmawiającego za oknem taty. Lewandowscy uwielbiają spędzać rodzinnie wolne dni. Niedawno wybrali się do publicznego parku trampolin. W Niemczech mają zdecydowanie większą swobodę i prywatność, chociaż są równie rozpoznawalni co w Polsce.