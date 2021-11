Robert Lewandowski z córkami wylatują z Polski. Co z Anną Lewandowską? Zdjęcia paparazzi 

Robert Lewandowski 21 sierpnia skończył 32 lata. Życzenia dla polskiego piłkarza płynęły z całego świata, a Anna Lewandowska zdradziła, że jej maż jest o krok od spełnienia największego marzenia sportowego, którym jest wygrana Ligi Mistrzów . To nie wszystko, co ujawniła trenerka z okazji urodzin Roberta Lewandowskiego. Anna Lewandowska opublikowała nagranie, na którym można podziwiać taneczne umiejętności piłkarza. Nie wszyscy znali gwiazdę futbolu z tej strony ! Robert Lewandowski tańczy moonwalk do utworu Michaela Jacksona! Robert Lewandowski jest nie tylko jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale okazuje się, że ma też zdolności taneczne. Pochwaliła się nimi żona napastnika i opublikowała na Instastories nagranie, na którym widzimy jak piłkarz tańczy słynny moonwalk w czarnym kapeluszu do piosenki Michaela Jacksona "The Way You Make Me Feel". Wokół Roberta Lewandowskiego zebrało się spore grono osób, które podziwiają jego taniec. Widać, że piłkarz doskonale czuje się, występując przed publicznością. Obecnie piłkarz przebywa w Portugalii, gdzie w niedzielę 23 sierpnia odbędzie się finałowy mecz Ligi Mistrzów 2020, i nie mógł świętować urodzin z rodziną. Wygląda na to, że doskonale wie, jak uczcić tak wyjątkowy dzień. Ten występ robi wrażenie! Zobacz także: Jak mieszkają Anna i Robert Lewandowscy? Trenerka pokazała bardzo dużo nowych zdjęć! Okazuje się, że Robert Lewandowski jest doskonałym tancerzem. Robert Lewandowski 21 sierpnia skończył 32 lata! Piłkarz jest szczęśliwym mężem i ojcem Klary i Laury.