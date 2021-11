Anna Lewandowska już nie ukrywa twarzy Laury! Pokazała buzię córki w całej okazałości

Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z małą Laurą. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach. Lada dzień skończy już sześć miesięcy. Laurka, już prawie pół roku z nami✨ - napisała szczęśliwa mama Trenerka użyła również wyjątkowego określenia, aby opisać swoją córeczkę. Nie zgadniecie, jak się do niej zwraca. Zobacz także: Lara Gessler zdradziła imię córeczki i pokazała jej twarz! "Mała Pani Magda"! Laura Lewandowska rośnie jak na drożdżach. Nowe zdjęcie córeczki Anny i Roberta Lewandowskich Na początku maja rodzina Anny i Roberta Lewandowskich po raz kolejny się powiększyła. Dumny tata, jako pierwszy zaprezentował rozczulające zdjęcie z małą Laurą. Trudno uwierzyć, że od tego wydarzenia już minęło pół roku. Trenerka opublikowała właśnie urocze zdjęcie z rodzinnego albumu, świętując nim pierwsze sześć miesięcy w towarzystwie Laury: Nasza Calineczka 🧚‍♂️ Laurka, już prawie pół roku z nami✨ - napisała na Instagramie Mimo tego, że Anna i Robert Lewandowscy postanowili nie publikować wizerunków swoich dzieci w sieci, to na ich profilach społecznościowych często pojawiają się rodzinne zdjecia. Lewandowscy konsekwentnie chronią wizerunków Laury i Klary, publikując tylko takie zdjecia, na których nie widać ich twarzy. Najnowsze zdjęcie młodszej córeczki Anny Lewandowskiej szczególnie rozczuliło fanów i trudno im uwierzyć, że minęło już pół roku od jej narodzin: - Za szybko 🥺 a pamiętam jak 6 listopada Robert pokazał że powiększa się Wasza rodzinka ❤️ Cieszę się, że mam takie super wspomnienia 🙌🏻 - Pół roku ??? Wow ale zleciało 🙈 to prawie tyle ile my tu na ig 😂😂😂 - 😍 Jaka już duża 🤗 - Ale wyrosła 😘 Cudze szybko...