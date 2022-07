Anna Lewandowska gości Paulinę Krupińską na Majorce. Tak spędzają ostatnie chwile przed przeprowadzką

W ostatnim czasie sporo plotkuje się o rzekomej przeprowadzce Anny i Roberta Lewandowskich do Hiszpanii. Kiedy zatem trenerka zorganizowała Q&A na swoim instagramowym profilu, nie mogło zabraknąć pytania na ten temat. Co ciekawe, gwiazda zdecydowała się na nie odpowiedzieć! Anna Lewandowska z rodziną przeprowadzi się do Barcelony? Anna Lewandowska i jej mąż, Robert Lewandowski są parą rozpoznawalną na całym świecie. Nic więc dziwnego, że ich życie ciekawi tak dużą ilość fanów. Trenerka lubi się z nimi dzielić swoją codziennością, a od czasu do czasu na jej instagramowym profilu pojawia się również Q&A. W czasie jednej z sesji pytań i odpowiedzi, Anna Lewandowska zaskoczyła wyznaniem o trzecim dziecku ! Niedługo potem pomyślała także o międzynarodowych fanach i postanowiła zorganizować serię pytań i odpowiedzi w języku angielskim. Po tym jak hiszpańska prasa doniosła, że Anna i Robert Lewandowscy rozpoczęli przeprowadzkę do Barcelony , fani chcieli dociec prawdy na ten temat. Jednak na pytanie o ewentualną przeprowadzkę trenerka, odpowiedziała w tajemniczy sposób: - Też chciałabym to wiedzieć - stwierdziła Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy otrzymali groźby śmierci! Piłkarz wrócił do Monachium bez rodziny Pomimo faktu, że trenerka do samego końca postanowiła być tajemnicza, wszystko wskazuje, na to, że ewentualna przeprowadzka będzie tylko formalnością. Z medialnych doniesień bowiem wynika, że bardzo prawdopodobne jest, iż piłkarz już niebawem przejdzie z Bayernu Monachium do FC Barcelona. Ewentualna przeprowadzka nie powinna być jednak problemem dla popularnej trenerki, która świetnie odnajduje się w światowym towarzystwie, co było widać chociażby na pokazie Dolce&Gabbana, na którym Lewandowscy brylowali pośród znanych, światowych...