Anna i Robert Lewandowscy pojawili się na Gali Mistrzów Sportu! Para po raz kolejny zachwyciła swoimi stylizacjami. Piłkarz, który w tym roku zgarnął już wszystkie możliwe nagrody postawił na klasykę i zaprezentował się w eleganckim garniturze. Z kolei Anna Lewandowsk a postawiła na look w hollywoodzkim stylu i zadała szyku w ciemnozielonej sukni Dolce & Gabbana. Anna Lewandowska w zielonej sukni Dolce & Gabbana! Anna Lewandowska na najważniejszych galach sportowych zawsze towarzyszy swojemu mężowi. Ostatnio zachwycała w obłędnej czarnej kreacji na gali „Globe Soccer Awards", a teraz postawiła na elegancką suknię z węzłem od Dolce & Gabbana, która kosztuje uwaga... 7 tys. zł. Do tego wybrała czarne klasyczne sandałki i biżuterię marki Apart. Na uwagę zwraca też fryzura gwiazdy! W hollywoodzkich falach wygląda doskonale! Tylko spójrzcie na zachwycające zdjęcia Anny i Roberta Lewandowskich!