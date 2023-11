Jakub to bardzo wybredny mężczyzna. Podczas czytania listów od kandydatek podpadł widzom. Niektórym nie spodobało się bowiem, że uczestnik programu "Rolnik szuka żony" tak ostro ocenia między innymi wygląd kobiet, które zdecydowały się wysłać do niego listy. Ostatecznie Jakub zaprosił do swojego gospodarstwa tylko dwie panie. Jedna z nich, Ania, już podczas pierwszej randki wpadła mu w oko.

Czy kobieta jest jednak gotowa zmienić dla niego całe swoje życie i przeprowadzić się na wieś? Zobaczcie, co zdradziła przed kamerami Party.pl!

Myślicie, że tych dwoje będzie razem? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

