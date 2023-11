Jakub z "Rolnik szuka żony" jest nieśmiałym człowiekiem, ale okazuje się, że jasno potrafi określić swoje wymagania. Uczestnik 6. edycji programu doskonale wie, jaka powinna być jego przyszła żona. W rozmowie z Party.pl rolnik zdradził nie tylko jakich cech zewnętrznych szuka w kobiecie, ale też jaki powinna mieć charakter.

Jakub zdecydował się już zaprosić do swojego gospodarstwa trzy kandydatki, jednak nie wszystkie spełniają kryteria, których szuka w kobiecie. Co zaskakujące, jedna z kobiet niemal idealnie pasuje do tego opisu. Czy to ona pozostanie w programie? Zobaczcie, jakiej kobiety szuka Jakub!

