Kolejny, szósty już sezon "Rolnik szuka żony” dopiero się rozpoczął, a już pojawiły się pierwsze kontrowersje. Dotyczą one rozbieżności między oczekiwaniami rolników, a listami od znacznie starszych kandydatek niż się spodziewali. Jeden z uczestników poszedł o krok dalej i pozwolił sobie na niewybredny żart z wagi jednej z kobiet! To dosyć szokujące zachowanie! Zobaczcie, jaka jest reakcja Internautów...

Krytyczne komentarze rolników o kandydatkach!

Po pierwszym odcinku „Rolnika” jedynie Seweryn spotkał się z ogromną sympatią widzów. Ten szczery, wrażliwy, mężczyzna już został okrzyknięty ulubionym bohaterem 6. edycji. Niestety pozostali uczestnicy nie ukrywali, po przeczytaniu listów od kandydatek, że nie są zadowoleni, a Waldemar powiedział to wprost. 46-latek w większości dostał listy od starszych kobiet, czego zupełnie się nie spodziewał. Zaskoczyła go też ilość listów, podejrzewał, że będzie ich znacznie więcej!

Spodziewałem się młodszych osób, ale to oddźwięk odbioru mojej osoby. Dając listy ma człowiek z tyłu głowy informację, że chcąc stworzyć rodzinę, gdzieś wizerunkowo, byłoby fajnie parę lat młodszą partnerkę - stwierdził w programie.

Jednak to zachowanie Jakuba wzbudziło największe kontrowersje. Rolnik, czytając listy na bieżąco komentował swoje kandydatki, często nawiązując do ich wyglądu. Kilka razy, patrząc na zdjęcia, stwierdził, że to jego typ urody. Jak się okazało potem - to były najdelikatniejsze słowa! Chwilę później skomentował:

Dzieci dorosłe, ale chodziłoby mi o dzieci mniejsze. O kolejnej kandydatce dodał: Tu już bym jeszcze nie został ojcem, a już byłbym dziadkiem - usłyszeli widzowie od 42-letniego Jakuba.

Oburzenie wywołał jednak komentarz dotyczący wagi jednej z kobiet, która zdecydowała się napisać list. Rolnik nawet nie przeczytał, co kobietę urzekło w jego osobie i patrząc na zdjęcie powiedział:

Nie przeniosę przez próg domu weselnego, nie dam rady...

Internauci podsumowują zachowanie uczestników!

Internauci wprost piszą, że kandydaci mają zbyt wygórowane oczekiwania i nie szukają kandydatek na żonę tylko modelek.

Bardzo wybredni są W tej edycji dużo wymagają od innych, a sami nie są jacyś super! W pilotażowym odcinku każdy pokazał się z dobrej strony, a dziś przebiera i wybiera jak warzywa na targu. Okropni są ci panowie. Współczuję paniom

Mają rację?

Zachowanie Jakuba wzbudziło spore kontrowersje...

Na krytyczne komentarze Internautów naraził się też Waldemar, który odrzucał kandydatki ze względu na wiek!

