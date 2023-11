Kolejny odcinek szóstej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami! W ostatniej odsłonie programu kandydatki Seweryna, Sławomira, Adriana oraz Jakuba przyjechały do ich domów- jak już wiemy, Waldemar nie zaprosił żadnej kobiety do następnego etapu show. Pierwsze chwile na gospodarstwach wywołało sporo emocji nie tylko wśród kandydatek, ale również wśród samych rolników. Zdenerwowania nie ukrywał m.in. Seweryn, który do swojego domu zaprosił Marlenę, Dianę i Joannę. Wydaje się, że największe szanse u rolnika ma jego najmłodsza kandydatka, Marlena. Niestety, dziewczyna nie wzbudziła zbyt wielkiej sympatii wśród widzów "Rolnik szuka żony"! Po ostatnim odcinku w sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy.

Internauci krytykują Marlenę

Marlena od samego początku wzbudza ogromne emocje wśród fanów programu "Rolnik szuka żony". Widzom nie spodobała się zbyt duża pewność siebie kandydatki Seweryna. Marlena mówiła wprost, że pozostałe dziewczyny są o nią zazdrosne ze względu na jej urodę. Wydaje się, że Marlena doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest faworytką Seweryna. Niestety, jedna wypowiedź dziewczyny w ostatnim odcinku programu mocno zaskoczyła rolnika. W pewnym momencie dziewczyna powiedziała głośno, że przyjechała do Seweryna, tylko po to, żeby mu pomóc.

Przede wszystkim to chcę tutaj pomóc Sewerynowi. Tylko i wyłącznie tutaj po to przyjechałam- powiedziała Marlena.

Dziwnie to zabrzmiało, że przyjechała pomóc, do pracy. Może coś innego miała na myśli...- skomentował później rolnik.

Zachowanie Marleny nie spodobało się internautom, którzy publikowali w sieci sporo negatywnych komentarzy.

- Coś mi sie wydaje że przez zbytnia pewność siebie Marlena może nie być wcale faworytka

- Marlena zachowuje się jak z gimbazy zero obycia kultury no nic sobą nie reprezentuje a mniemanie ma nad wyraz wysokie.

- Marlena stara się wypaść na miłą, dobrą dziewczynę, jednak jak się wypowiada to czuć od niej falszywość i taką nieuczciwość- komentują internauci. -"Ja tu przyjechałam tylko po to żeby pomóc Sewerynowi" hmm chyba chciała wypaść na nienachalną, ale wyszło aż za bardzo nienachalnie, wręcz obojętnie, nawet sam Seweryn się zdziwił.

Oglądaliście ostatni odcinek programu "Rolnik szuka żony"? Waszym zdaniem Seweryn faworyzuje Marlenę? Myślicie, że ostatecznie rolnik wybierze właśnie ją?

Internauci krytykują Marlenę.

Czy Seweryn faworyzuje Marlenę?