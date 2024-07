Anna Głogowska dostała stałą pracę w programie "Jaka to melodia". Do tej pory tancerka pojawiała się tam gościnnie. Jak podaje "Fakt", na tyle spodobała się producentom programu, że będzie tam tańczyć regularnie. Jej gaża? Nie jest zbyt duża - 500 zł za jeden dzień pracy.

Reklama

Anna Głogowska ma stałą pracę!

Anna Głogowska po odejściu z "Tańca z Gwiazdami" długo nie mogła znaleźć sobie nowej pracy. Dlatego propozycja od producentów "Jaka to melodia" spadła jej jak z nieba. Gaża, jaką otrzyma, może wydawać się bardzo niska. W końcu Paulina Sykut, która zastąpiła Głogowską w tanecznym show Polsatu, otrzymywała ponad 15 tys. za odcinek. Z kolei Natalia Kukulska za udział w The Voice of Poland, również w TVP, ma otrzymać aż 10 tys. za odcinek.

Telewizja Polska, jak widać, szuka jednak oszczędności wszędzie. I tylko na wybranych gwiazdach.

Zobacz także

Zobacz: Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w Polsce?

Anna Głogowska dostała stałą pracę w TVP.

ONS

Reklama

Nie zarobi na niej wiele... w porównaniu z innymi gwiazdami TVP.