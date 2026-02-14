Anna Bardowska z "Rolnika" podzieliła się swoim szczęściem. Fani piszą wprost: "Promieniejesz"
Anna Bardowska nie ukrywa swojej radości. Żona Grzegorza z "Rolnik szuka żony" pokazała na Instagramie zdjęcia, obok których nie można przejść obojętnie. Była uczestniczka hitu TVP opublikowała wyjątkowe kadry z mężem, a internauci od razu ruszyli z komentarzami.
Wyjątkowe chwile w życiu Anny i Grzegorza Bardowskich "Rolnik szuka żony". Była uczestniczka programu o poszukujących swoich drugich połówek rolnikach, wrzuciła do sieci piękne zdjęcia i pochwaliła się swoim szczęściem. Na to czekała od dawna!
Ania i Grzesiek Bardowscy pokazali zdjęcia z wakacji
Anna i Grzegorz Bardowscy to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, jakie powstały w "Rolnik szuka żony". Zakochani już od wielu lat tworzą szczęsliwe małżeństwo i chętnie pokazują fanom, jak wygląda ich życie po programie. Niedawno w domu Anny i Grzegorza Bardowskich zapanowała wielka radość, a ich znajomi pokazali kadry z wyjątkowego wydarzenia. Teraz z kolei do sieci trafiły zdjęcia z rodzinnej wyprawy Bardowskich na wakacje!
Anna Bardowska opublikowała fotki i nagrania z wakacyjnego wyjazdu do Meksyku, a fani od razu ruszyli z komentarzami.
Aniu promieniejesz! Udanej wycieczki
Piękna z was para. Ależ tam jest pięknie
Ślicznie razem wyglądacie
Historia związku Anny i Grzegorza Bardowskich
Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Anna była jedną z kandydatek, które walczyły o serce rolnika. Wszyscy fani z pewnością doskonale pamiętają, że kiedy Grzegorz Bardowski otwierał list od Ani nagle w tle zabiły kościelne dzwony - to był najpiękniejszy moment w historii "Rolnik szuka żony".
W 2016 roku para powiedziała sobie sakramentalne tak i od tamtej chwili tworzy szczęśliwe małżeństwo. Już wkrótce Anna i Grzegorz Bardowscy będą świętowac dziesiątą rocznicę ślubu. Zakochani doczekali się dwójki dzieci: synka Jasia i córeczki Liwii.
Bardowscy są aktywni na Instagramie, gdzie zgromadzili mnóstwo fanów. Tylko profil Ani obserwuje już blisko 350 tys. internautów. Teraz fani mogą zobaczyć wakacyjne zdjęcia Bardowskich!
