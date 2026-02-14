Wyjątkowe chwile w życiu Anny i Grzegorza Bardowskich "Rolnik szuka żony". Była uczestniczka programu o poszukujących swoich drugich połówek rolnikach, wrzuciła do sieci piękne zdjęcia i pochwaliła się swoim szczęściem. Na to czekała od dawna!

Ania i Grzesiek Bardowscy pokazali zdjęcia z wakacji

Anna i Grzegorz Bardowscy to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, jakie powstały w "Rolnik szuka żony". Zakochani już od wielu lat tworzą szczęsliwe małżeństwo i chętnie pokazują fanom, jak wygląda ich życie po programie. Niedawno w domu Anny i Grzegorza Bardowskich zapanowała wielka radość, a ich znajomi pokazali kadry z wyjątkowego wydarzenia. Teraz z kolei do sieci trafiły zdjęcia z rodzinnej wyprawy Bardowskich na wakacje!

Anna Bardowska opublikowała fotki i nagrania z wakacyjnego wyjazdu do Meksyku, a fani od razu ruszyli z komentarzami.

Aniu promieniejesz! Udanej wycieczki

Piękna z was para. Ależ tam jest pięknie

Ślicznie razem wyglądacie internauci piszą pod fotkami Anny i Grzegorza Bardowskich.

Historia związku Anny i Grzegorza Bardowskich

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Anna była jedną z kandydatek, które walczyły o serce rolnika. Wszyscy fani z pewnością doskonale pamiętają, że kiedy Grzegorz Bardowski otwierał list od Ani nagle w tle zabiły kościelne dzwony - to był najpiękniejszy moment w historii "Rolnik szuka żony".

W 2016 roku para powiedziała sobie sakramentalne tak i od tamtej chwili tworzy szczęśliwe małżeństwo. Już wkrótce Anna i Grzegorz Bardowscy będą świętowac dziesiątą rocznicę ślubu. Zakochani doczekali się dwójki dzieci: synka Jasia i córeczki Liwii.

Bardowscy są aktywni na Instagramie, gdzie zgromadzili mnóstwo fanów. Tylko profil Ani obserwuje już blisko 350 tys. internautów. Teraz fani mogą zobaczyć wakacyjne zdjęcia Bardowskich!

