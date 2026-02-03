Tak mieszkają Bardowscy z "Rolnika". Kuchnia to marzenie niejednej z nas
Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" mieszkają w przestronnym i nowoczesnym domu. Ich posiadłość ma 200 m2. We wnętrzach postawili na nowoczesne rozwiązania, chociaż nie ze wszystkich są zadowoleni po trzech latach użytkowania. Zobaczcie, jak wyglądają cztery kąty najpopularniejszej pary z "Rolnik szuka żony".
Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" do obecnego domu wprowadzili się w listopadzie 2022 roku, a remont relacjonowali w mediach społecznościowych. Jak wyglądają ich wnętrza?
Tak wygląda dom Bardowskich z "Rolnik szuka żony"
Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" wybudowali dom w typie stodoły. Postawili na ciemną elewację, która na etapie remontu wywoływała niemałe kontrowersje w sieci.
Kocham ten nasz czarny domek - inny niż wszystkie i dokładnie taki, jak sobie wymarzyliśmy. Zieleń ogrodu i różnorodność roślin pięknie komponują się na jego tle
I trudno się nie zgodzić. Mnóstwo zdjęć znajdziecie na dole artykułu.
Tak wygląda kuchnia w domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"
Kilka dni temu Anna Bardowska pochwaliła się swoimi przemyśleniami po ponad trzech latach użytkowania kuchni. Jest sporo elementów, z których dziś by zrezygnowała. Jednym z nich są ciemne, matowe fronty w kuchennych szafkach, jak podkreśla:
Trudne do utrzymania w czystości, po umyciu wystarczy kropla wody i od razu widać ślad, robią się zacieki.
Dziś by wybrała także trochę inną elektronikę, nie oznacza to jednak, że jest niezadowolona z wyboru:
Piekarnik bez uchwytów, da się przyzwyczaić ale zdarza się, że trzeba nacisnąć kilka razy, aby się otworzył. Brakuje mi w naszej kuchni filtrowanej wody, ale to akurat można zmienić i powoli zaczęłam rozglądać się za jakimś rozwiązaniem.
Zdecydowanie więcej jest jednak rozwiązań, które ma w kuchni Anna Bardowska, które zdecydowanie poleciłaby innym:
Blat ze spieku kwarcowego, jest odporny, łatwy w utrzymaniu w czystości. Brak stresu o plamy i przede wszystkim rzeczy prosto z piekarnika można na niego odkładać.
Zachwycona jest także dużą ilością szuflad, co pomaga jej w dobrej organizacji i trzymaniu wszystkiego "pod reką". Dodała także:
Cichy okap, komfort podczas gotowania (...). Przeszkolona witryna jest ok, dodaje lekkości wizualnej w kuchni.
Ania Bardowska posiada również spiżarnie usytuowaną tuż przy kuchni, z której może swobodnie korzystać każdego dnia. Zdecydowała się także na dwie zmywarki, co ułatwia jej utrzymanie porządku, szczególnie z uwagi na to, że dużo gotuje. Co jeszcze docenia? Dużą, dwudrzwiową lodówkę. W kuchni Bardowskich znajduje się również wyspa, z której jest doskonały widok na salonową część domu.
Tak wygląda salon w domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"
Salon w domu Bardowskich jest wielki z przestronnymi oknami. W centralnej części znajduje się duża szara kanapa, którą Bardowscy aranżują w zależności od pory roku czy świąt. Przy kanapie znajduje się mały dwupoziomowy stolik kawowy oraz duży dywan, który dodaje wnętrzu ciepła.
W pomieszczeniu znajduje się również kominek, naścienny telewizor oraz duży jadalniany stół, przy którym mieści się cała rodzina.
Sypialnia w domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"
Na uwagę zasługuje też sypialnia Anny i Grzegorza Bardowskich. Postawili na nowoczesne wnętrze, w którym króluje drewno i beże. Nie brakuje również dekoracji takich jak lustro, czy toaletka a także duża, ekstrawagancka huśtawka. W domu znajdują się także pokoje dziecięce Jasia i Liwii a także przepięknie zaaranżowany ogród.
Łazienka w domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"
W łazience w domu Bardowskich można zauważyć beton w odcieniu szarości, drewno, czerń i złoto w postaci stylowych baterii łazienkowych czy deszczownicy. Są też duże lutra, które dodają pomieszczeniu przestrzenności.
Ogród przy domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"
Przy domu znajduje się nie tylko taras z meblami wypoczynkowymi i miejscem do wspólnego spędzania czasu ale także przepiękny trawnik. Dla dzieci postanowiono mały plac zabaw, a Anna Bardowska ma również miejsce, gdzie może sadzić i pielęgnować swoje warzywa, owoce oraz zioła, w tym przepiękną szklarnię.
