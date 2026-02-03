Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" do obecnego domu wprowadzili się w listopadzie 2022 roku, a remont relacjonowali w mediach społecznościowych. Jak wyglądają ich wnętrza?

Tak wygląda dom Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" wybudowali dom w typie stodoły. Postawili na ciemną elewację, która na etapie remontu wywoływała niemałe kontrowersje w sieci.

Kocham ten nasz czarny domek - inny niż wszystkie i dokładnie taki, jak sobie wymarzyliśmy. Zieleń ogrodu i różnorodność roślin pięknie komponują się na jego tle pisała Ania na Instagramie.

I trudno się nie zgodzić. Mnóstwo zdjęć znajdziecie na dole artykułu.

Tak wygląda kuchnia w domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Kilka dni temu Anna Bardowska pochwaliła się swoimi przemyśleniami po ponad trzech latach użytkowania kuchni. Jest sporo elementów, z których dziś by zrezygnowała. Jednym z nich są ciemne, matowe fronty w kuchennych szafkach, jak podkreśla:

Trudne do utrzymania w czystości, po umyciu wystarczy kropla wody i od razu widać ślad, robią się zacieki.

Dziś by wybrała także trochę inną elektronikę, nie oznacza to jednak, że jest niezadowolona z wyboru:

Piekarnik bez uchwytów, da się przyzwyczaić ale zdarza się, że trzeba nacisnąć kilka razy, aby się otworzył. Brakuje mi w naszej kuchni filtrowanej wody, ale to akurat można zmienić i powoli zaczęłam rozglądać się za jakimś rozwiązaniem.

Zdecydowanie więcej jest jednak rozwiązań, które ma w kuchni Anna Bardowska, które zdecydowanie poleciłaby innym:

Blat ze spieku kwarcowego, jest odporny, łatwy w utrzymaniu w czystości. Brak stresu o plamy i przede wszystkim rzeczy prosto z piekarnika można na niego odkładać.

Zachwycona jest także dużą ilością szuflad, co pomaga jej w dobrej organizacji i trzymaniu wszystkiego "pod reką". Dodała także:

Cichy okap, komfort podczas gotowania (...). Przeszkolona witryna jest ok, dodaje lekkości wizualnej w kuchni.

Ania Bardowska posiada również spiżarnie usytuowaną tuż przy kuchni, z której może swobodnie korzystać każdego dnia. Zdecydowała się także na dwie zmywarki, co ułatwia jej utrzymanie porządku, szczególnie z uwagi na to, że dużo gotuje. Co jeszcze docenia? Dużą, dwudrzwiową lodówkę. W kuchni Bardowskich znajduje się również wyspa, z której jest doskonały widok na salonową część domu.

Tak wygląda salon w domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Salon w domu Bardowskich jest wielki z przestronnymi oknami. W centralnej części znajduje się duża szara kanapa, którą Bardowscy aranżują w zależności od pory roku czy świąt. Przy kanapie znajduje się mały dwupoziomowy stolik kawowy oraz duży dywan, który dodaje wnętrzu ciepła.

W pomieszczeniu znajduje się również kominek, naścienny telewizor oraz duży jadalniany stół, przy którym mieści się cała rodzina.

Sypialnia w domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Na uwagę zasługuje też sypialnia Anny i Grzegorza Bardowskich. Postawili na nowoczesne wnętrze, w którym króluje drewno i beże. Nie brakuje również dekoracji takich jak lustro, czy toaletka a także duża, ekstrawagancka huśtawka. W domu znajdują się także pokoje dziecięce Jasia i Liwii a także przepięknie zaaranżowany ogród.

Łazienka w domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

W łazience w domu Bardowskich można zauważyć beton w odcieniu szarości, drewno, czerń i złoto w postaci stylowych baterii łazienkowych czy deszczownicy. Są też duże lutra, które dodają pomieszczeniu przestrzenności.

fot. Instagram @ania.bardowska

Ogród przy domu Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Przy domu znajduje się nie tylko taras z meblami wypoczynkowymi i miejscem do wspólnego spędzania czasu ale także przepiękny trawnik. Dla dzieci postanowiono mały plac zabaw, a Anna Bardowska ma również miejsce, gdzie może sadzić i pielęgnować swoje warzywa, owoce oraz zioła, w tym przepiękną szklarnię.

fot. Instagram @ania.bardowska

