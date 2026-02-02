Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Dziś są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci. Chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Jednak tym razem to ich bliscy podzielili się zdjęciami z imprezy, na której świętowano wyjątkową okazję.

40-stka Grzegorza Bardowskiego

Anna i Grzegorz Bardowscy wzięli ślub w 2016 roku. W tym roku minie im dekada w szczęśliwym małżeństwie. Zanim jednak będą ją świętować, mieli inną okazję do celebracji. Grzegorz Bardowski świętował swoje 40-ste urodziny, a z tej okazji wyprawiono wielką imprezę, na której bawili się nie tylko ich członkowie rodziny, ale również przyjaciele z "Rolnika. Zdjęciami z urodzin Bardowskiego pochwaliła się Roksana:

Było wspaniale, dziękujemy napisała w sieci, dzieląc się zdjęciami.

Na imprezie urodzinowej Grzegorza Bardowskiego nie zabrakło ścianki okolicznościowej, gdzie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Bardowscy zadbali także o detale, które znalazły się na stole. Winietki z nazwiskami były ozdobione grafiką z traktorem, co nawiązuje do działalności rolniczej solenizanta.

Anna Bardowska na urodziny męża wybrała elegancką, obcisłą kreację z wycięciem na nogę. Uwagę zwracały także koronkowe rękawy. Zdjęcia z urodzin Grzegorza Bardowskiego skomentowali internauci:

Niesamowite , kiedyś 40 lat to był starszy człowiek a dziś , druga młodość

Lol, ale dżagi

Wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń dla Grzesia.

Rodzinne uroczystości u Bardowskich

Chociaż Grzegorz i Anna Bardowscy z "Rolnik szuka żony" cenią sobie prywatność i nie wszystkim dzielą się w sieci, to od czasu do czasu publikują w sieci rodzinne zdjęcia. Tym samym widzowie mogli zobaczyć, jak wyglądały 18-ste urodziny brata Ani Bardowskiej. Jest on od niej młodszy o 16 lat.

Bardowska ma również młodszą siostrę. Kilka lat temu Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z komunii siostry. Pozowali wraz z całą rodziną, dzięki czemu fani zauważyli, że siostra Ani jest bardzo podobna do jej synka Jasia.

Zobacz także: