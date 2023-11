Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od kilku dni wypoczywa na wakacjach. Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu TVN razem z koleżanką poleciała na Zanzibar i pokazała na Instagramie pierwsze kadry z urlopu. Anita opublikowała zdjęcie z plaży i w szczerym wpisie przyznała, że długo wzbraniała się przed wyjazdem bez rodziny. Pod postem pojawił się zaskakujący komentarz Adriana...

Anita i Adrian poznali się na planie trzeciej edycji hitowego programu TVN. Od tamtej chwili zakochani tworzą szczęśliwe małżeństwo. Kilka miesięcy temu Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali 5. rocznicę ślubu. Para doczekała się dwójki dzieci, które są ich całym światem. Byli uczestnicy kontrowersyjnego eksperymentu chętnie pokazują, jak dziś wygląda ich życie i często publikują prywatne zdjęcia na Instagramie. Ostatnio Anita pokazała zdjęcie z urlopu i zaskoczyła szczerym wpisem.

Na ten wyjazd byłam namawiana blisko 5 lat, ale do samego końca toczyłam wewnętrzną walkę. W końcu stało się! Z przyjaciółką wybrałyśmy się do biura podróży. Później konsultacja z mężem.W końcu- szybka decyzja, że zamieniamy listopadową pogodę na rajską wyspę.A dlaczego walka? Bo my -mamy- zawsze stawiamy siebie na ostatnim miejscu. A może właśnie, od czasu do czasu warto jest posłuchać tych prostych słów- ''Hakuna Mata'' - czyli, nie przejmuj się! Kiedy na co dzień nawarstwia się mnóstwo spraw i jesteśmy przytłoczeni do tego stopnia, że czasem trudno się nam skupić, nie umiemy sobie odpuszczać- może warto spojrzeć na to z dalszej perspektywy i wyłączyć na chwilę. Bardzo się cieszę, że dałam się namówić na ten szalony pomysł- last minute!

napisała na Instagramie.