Małżeństwo Marcina i Kingi od początku budziło tak wiele kontrowersji, że chyba nikt nie oczekiwał, że tych dwoje nie zdecyduje się na rozwód. Po finale wszyscy niecierpliwie czekali na komentarz któreś ze stron, ale oboje wytrwale milczeli. Dopiero teraz się to zmieniło.

Reklama

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przerywa milczenie

Chociaż finał 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami, emocje w widzach wciąż są bardzo żywe. Trudno się temu dziwić, bo w końcu zaraz po emisji odcinka wyszło na jaw, że Magda i Krzysiek, którzy przecież postanowili pozostać w małżeństwie, nie są już razem. Ku uciesze fanów, Kornelia i Marek nadal są parą, natomiast w przypadku Kingi i Marcina, których relacja od początku do końca była burzliwa, nic się nie zmieniło.

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kadr "Ślub od pierwszego wejrzenia" Player

Zobacz także: Marek i Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłaszają radosną nowinę!

Po finale niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy może Marcin ze "Ślubu" jest w związku, bo w końcu to on w ostatnim odcinku zdecydował o rozwodzie. Jego odpowiedź mogła fanów nieco zaskoczyć, ale to dopiero teraz wielu może być naprawdę zdziwionych. Marcin udzielił krótkiego wywiadu "Dzień Dobry TVN", w którym wyznał, że chociaż długo ze sobą nie rozmawiali, dzień wcześniej Kinga wysłała do niego SMS z ważną prośbą.

Tak naprawdę przez bardzo długi czas nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Wczoraj Kinga napisała do mnie wiadomość, czy wiem coś w sprawie rozwodu, czy dostałem już jakieś informacje. Odpisałem, że jeszcze nie mam informacji. Prosiła, że jak dostanę, to żeby jej napisać

Reklama

Marcin przyznał też, że mimo iż przez cały czas trwania eksperymentu nie mogli się ze sobą dogadać, teraz udaje im się porozumieć.

(Kinga - przyp. red.) podsumowała to tak, że w tej sprawie gramy do jednej bramki. Zgadzam się z tym. Dwóm stronom zależy, żeby był rozwód jak najszybciej