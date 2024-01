Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka. O tym, że Ania jest w ciąży poinformowali w świątecznym odcinku programu. Teraz rolniczka zdradziła swoim fanom, jak jej ukochany zareagował, kiedy dowiedział się, że zostanie ojcem.

Jakub i Anna z "Rolnik szuka żony" powitają na świecie pierwsze wspólne dziecko już wiosną. W świątecznym odcinku programu podzielili się radosną nowiną, przy okazji zdradzając, że spodziewają się synka. Dla rolniczki będzie to pierwsze dziecko, natomiast Jakub zostanie ojcem już po raz czwarty. Uczestnik ma troje dzieci z poprzedniego małżeństwa, dwie córki i syna. Teraz z niecierpliwością czeka na narodziny drugiego synka. Jak na wieść o ciąży Ani z "Rolnik szuka żony" zareagował jej ukochany?

Ania z "Rolnik szuka żony" postanowiła zdradzić fanom, jaka była reakcja Kuby na to, że kolejny raz zostanie ojcem.

Zaciekawionym fanom sprecyzowała również, na kiedy ma wyznaczony termin porodu, dodając: