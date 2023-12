Anna w programie "Rolnik szuka żony" zdecydował się dać szansę Jakubowi, chociaż wiedziała, że mężczyzna ma już za sobą spory bagaż doświadczeń i nie tylko był w związku małżeńskim oraz ma trójkę dzieci, ale zerwał też z narzeczoną niedługo przed programem. Decyzja rolniczki początkowo wywoływała sporo emocji, ale dziś widzowie "Rolnika" kibicują tej parze i trzymają kciuki, aby ich uczucie przetrwało próbę czasu. Anna przyznała, że miała już okazję poznać wszystkie dzieci Kuby, ale z każdym widziała się osobno...

Anna i Jakub nie ukrywają, że są szczęśliwi, a jak rolniczka zareagowała podczas pierwszego spotkania z trójką dzieci swojego partnera? Przyszło jej to z łatwością? Anna z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z reporterką Party.pl mówi wprost:

Tak, był stresik na początku, tzn. Kuba mi dawkował te emocje związane z poznawaniem dzieci, ponieważ poznawałam po kolei każde z dzieci. To była dla mnie nowa sytuacja, aczkolwiek ja mam 36 lat i wybranek ma jakąś tą swoją przeszłość, ma dzieci. (..) Kuba, akurat tak mu się życie potoczyło, że ma trójkę. Nie można nikogo oceniać z tej perspektywy, że on ma trójkę to jest gorszy...

Z kolei Kuba nie ukrywa, że chce tworzyć z Anią rodzinę i będą spędzali czas z jego dziećmi, dlatego było ważne, aby się wzajemnie zaakceptowali:

To było takie naturalne. Chcemy budować przyszłość z Anią, a jednocześnie przyszłość wiąże się z tym, że będziemy tworzyć rodzinę. Ja z uwagi na to, że wcześniej byłem w związku małżeńskim, to z tego związku mam tę trójkę dzieci i było to dla mnie ważne, żeby dzieciaki zrozumiały, że kocham je i cały czas tata jest tatą, ale w moim życiu też się wszystko poukłada, że stworzę im ognisko domowe właśnie z Anią. (...) Dzieciaki bardzo polubiły Anię, więc to jest najważniejsze. Świetnie się dogadują.

mówił wprost Jakub.