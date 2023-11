Ania i Jakub są najbardziej lubianą parą szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Od początku programu mogli liczyć na wsparcie ze strony widzów, które przejawiało się pozytywnymi komentarzami na ich temat. Po finałowym odcinku Ania podziękowała widzom za ciepłe słowa i opublikowała urocze, rodzinne zdjęcie, o czym już informowaliśmy. Teraz pojawiły się zdjęcia pary ze świątecznego odcinka "Rolnika". Oboje wyglądają na szczęśliwych i są w doskonałej formie! Jednak największą uwagę zwraca stylizacja Ani. Sami spójrzcie!

Ania z "Rolnik szuka żony" w kopertowej bluzce!

Ania znów zachwyca swoją stylizacją. Fanki programu uwielbiają jej styl i chętnie inspirują się zestawami tej uczestniczki. W świątecznym odcinku zaprezentowała się w jeansach z cekinowymi elementami i przetarciami oraz w modnej kopertowej bluzce. Do tego wybrała beżowe szpilki. Look kandydatki Jakuba prezentuje się doskonale i co najważniejsze idealnie sprawdzi się na wiele okazji.

Podobny modele bluzki czy jeansów bez trudu kupimy w sieciówkach w przystępnej cenie. Znajdziecie je m.in w H&M, Reserved, Mohito czy Zarze.

Kolejny look Ani, który zaprezentowała się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" to garnitur w kratę. Wyglądała w nim elegancko, a klasyka w takim wydaniu zawsze się sprawdza, nie tylko na święta.

