Ania i Kuba to najsympatyczniejsza para 6. edycji "Rolnik szuka żony". W finałowym odcinku potwierdzili, że nadal są razem i już snują plany na przyszłość, mimo że znają się dopiero trzy miesiące:

Chciałbym powiedzieć widzom, że trzy miesiące się znamy, jeżeli ktoś będzie rozczarowany, że jeszcze nie ma daty ślubu, to nie może mieć do nas pretensji. Ale oczywiście plany są – powiedział Jakub w ostatnim odcinku programu.

Przez cały program oboje otrzymali mnóstwo wsparcia i ciepłych słów od widzów, którzy trzymali kciuki, aby im się udało. Teraz Ania postanowiła podziękować za miłe słowa. Zobaczcie, w jaki sposób to zrobiła!

Rodzinne zdjęcie Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony"!

Tuż po finałowym odcinku 6. edycji "Rolnik szuka żony" Ania zdecydowała się opublikować rodzinne zdjęcie z Kubą i swoim synem, Jasiem. Para wspólnie spędziła uroczy weekend i po uśmiechach na twarzy widać, że doskonale czują się w swoim towarzystwie. Pod zdjęciem uczestniczka programu napisała:

A skoro jesteśmy już po finałowym odcinku, to cała trójka dziękuje za ogrom wsparcia, wiary i miłych słów ???? #wspolny weekend# - napisała na Instagramie.

W programie Anna wielokrotnie podkreślała, że dla niej bardzo ważne jest, aby jej partner troszczył się o jej syna. Wszystko wskazuje na to, że Jakub i Jan doskonale się dogadują. W finałowym odcinku rolnik zdradził, że razem z Anią jeżdżą po chłopca do szkoły i wspólnie odrabiają lekcje. Fani programu nie mają wątpliwości, że Ania i Kuba idealnie do siebie pasują i w odpowiedzi na podziękowania kobiety, życzą im szczęścia:

- Dużo miłości kochani ❤️ - Wszystkiego dobrego Wam... :) najważniejsze mieć obok kogoś na kogo można liczyć. Cieszę się że Wam się udało i kibicuje na dalsze lata. - jesteście moja ulubioną parą. Trzymam kciuki - Uwielbiam Was???????????? inni mogą się od Was jeszcze duuuużo nauczyć... - Miłość, klasa i elegancja od Was biję ❤️ - czytamy w komentarzach.

Sami spójrzcie na urocze zdjęcie Anny, Jakuba i Jana!

Kibicujecie tej parze?

