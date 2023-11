Anna i Jakub pojawili się na nagraniu świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony"! Partnerka rolnika znów zachwyciła swoim wyglądem- Ania wybrała modną stylizację, która idealnie sprawdzi się zarówno na co dzień jak i na święta.

Anna i Jakub tworzą parę, która od samego początku szóstej edycji show TVP wzbudzała ogromne emocje wśród widzów. Uczucie między rolnikiem a jego kandydatką rodziło się na oczach milionów Polaków, którzy do tej pory mocno im kibicują i uważają, że Ania i Jakub to jedna z najfajniejszych par ze wszystkich edycji programu "Rolnik szuka żony". W finałowym odcinku show dowiedzieliśmy się, że Ania i Jakub są razem! Teraz okazuje się, że zakochani pojawili się również na nagraniu świątecznej odsłony "Rolnika", która zostanie wyemitowana w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie, jak prezentowała się Ania!

Anna z "Rolnik szuka żony" w modnym garniturze

Ania pokazała się w modnym garniturze w kratkę. Look partnerki Jakuba uzupełniły czarna koszulka i buty na płaskim obcasie z ozdobną klamrą. Naszym zdaniem Ania wyglądała świetnie!

Jeżeli więc jeszcze nie macie pomysłu co założyć w święta to zainspirujcie się stylową partnerką rolnika! W garniturze w kratę będziecie wyglądać nie tylko modnie, ale i bardzo elegancko. Co więcej, ten zestaw idealnie sprawdzi się również latem. Śmiało możecie połączyć go z adidasami i luźną białą koszulką. Identyczne garnitury możecie kupić m.in. w Zarze lub H&M.

Zobaczcie zdjęcia Ani i Jakuba ze świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony"!

Ania i Jakub na nagraniu programu "Rolnik szuka żony".

Ania wybrała modny garnitur w kratkę.

