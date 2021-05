Czarek z "Love Island" ma nowy tatuaż na... głowie! Jak komentuje to Ania? Takiej odpowiedzi fani się nie spodziewali

Czarek z "Love Island" jest zakochany w tatuażach. Ma ich mnóstwo na całym ciele, a gdy przyszedł do programu mówił nawet, że nie raz przez swój wygląd, budowę ciała i właśnie tatuaże był odbierany jako osoba spod ciemnej gwiazdy. Uczestnik podchodził do tego z dystansem i śmiał się, że nie ma za sobą kryminalnej przeszłości. Jego miłość do tatuaży w zaskakujących miejsach trwa - na swoim profilu na Instagramie uczestnik pochwalił się ostatnio zaskakującą nowością. Postanowił wytatuować sobie cały tył głowy, szyi i karku. Czy Ani przypadła do gustu taka zmiana?

Ania komentuje tatuaż Czarka z "Love Island"

Cezary pochwalił się swoim nowym tatuażem na Instagramie. Opublikował zdjęcia, które wzbudziły dużo emocji. Uczestnicy Love Island zdecydowanie chwalili nowy tatuaż Czarka, fani zaś zachodzili w głowę, jak Czarek wytrzymał ogromny ból. Czarek jest jednak bardzo dumny ze swojego nowego nabytku:

Poszedłem grubo 🔥😈

Zawsze chciałem mieć wydziabany tył głowy i w końcu to nastąpiło 😁 - pochwalił się Cezary.

Fani zaczęli więc zastanawiać się co o takim wyglądzie swojego partnera myśli Ania. Podczas Q&A zaczęli więc pytać ją, jaką ma na ten temat opinię. Ania odparła krótko, przekornie się uśmiechając:

no jasne, że mi się podoba, i to bardzo!

Co ciekawe, to pierwszy komentarz Ani o Czarku od dawna. I choć pozytywna opinia o tatuażu i uśmiech na twarzy świadczą, że łączą ich dobre stosunki, nic więcej o ich relacji nie wiadomo. Pod ostatnim postem Ani zawrzało, gdy ktoś postanowił zabrać głos w sprawie ich związku. Fani mają żal do finałowej pary programu, że nie mówią nic na temat tego co się między nimi dzieje. W przeciwieństwie do Walerii i Piotra czy Caroline i Mateusza albo Stelli i Piotra ta para praktycznie w ogóle nie spędza ze sobą czasu, nie umieszcza żadnych wspólnych zdjęć i zachowuje się tak, jak gdyby ta znajomość była przeszłością. Jak jest więc prawda? Co o tym myślicie?

Ani zdecydowanie podoba się tatuaż Czarka.

Czarek uwielbia tatuaże. Jego ciało jest pokryte nimi w dużym stopniu.

Ania zdecydowała się miło skomentować tatuaż Czarka.