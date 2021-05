Stella z "Love Island" szczerze o dążeniu do szczupłej figury: "Jestem świadoma swoich niedoskonałości"

Stella z "Love Island 3" zachwyciła widzów i uczestników programu piękną sylwetką. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś piękna uczestniczka walczyła z nadwagą. Dziewczyna od początku nie ukrywała, że musiała przejść trudną drogę do upragnionej sylwetki i że schudła 18 kilogramów! Odkąd wróciła do Polski, z wielką radością dzieli się przemyśleniami i uczuciami na temat wykonanej przez siebie pracy. Teraz zdobyła się na bardzo odważne wyznanie, w którym powiedziała otwarcie, że wciąż uważa, że nie jest doskonała. Fani zupełnie nie zgadzają się z tą opinią!

Stella z "Love Island" o swojej drodze do idealnej sylwetki i niezależności

Stella jeszcze w programie przyznała, że kiedyś walczyła z nadwagą. To, jak wyglądała, było powodem do dokuczania jej, a nawet przezywania. W szkole mówiono na nią "Stella-Nutella", co teraz bardzo ją bawi, jednak wówczas sprawiało mnóstwo przykrości. Stella, jak każda kobieta walcząca o idealną sylwetkę, musiała zrozumieć, że nie chce i nie będzie pracować nad sobą pod czyjeś dyktando, i co więcej, nigdy nie sprosta oczekiwaniom wszystkich. Na Instagramie podzieliła się więc wzruszającym postem na temat swojej figury:

Jestem świadoma swoich niedoskonałości, pomimo zmian, jakie w ostatnim czasie mi towarzyszą, nie chce i nie zamierzam się zmieniać. Wiecie dlaczego? Bo lubię siebie taką właśnie jaka jestem, popełniającą błędy, śmiejącą się, niefrasobliwą, wrażliwą. To mój mały Świat i chcę w nim zostać. Zmienić się? Dla kogo? Dla widowni? Dla poklasku? Ale w jakim celu? Tylko w momencie, gdy czujesz, że buty Cię uwierają, to je zmień, jeżeli są wygodne, to biegaj w nich na szczyty! - przekonuje Stella.

Fanom bardzo spodobały się słowa Stelli. Uczestniczka "Love Island" być może dzieli się takimi przemyśleniami z racji nagłej popularności, jaka na nią spadła. Dziewczyna nie ma zamiaru zmieniać się "pod publikę", jest szczęśliwa, taka, jaka jest. Fani zgadzają się z nią prawie we wszystkim. Podważają jednak jedno zdanie:

Stella, jakich niedoskonałości ja się pytam?!?!?! 😱 Jesteś idealna!!!! 🤩 Jakich niedoskonałości? 🧐 Piękna wewnątrz i na zewnątrz 💗 Kochana Ty nie masz niedoskonałości! Moja inspiracja! ❤️❤️ Ostatnie zdanie idealnie w punkt 👏 nikt nie ma prawa za nas decydować, nasze życie i błędy. I nikt nam nie może tego życia układać.🙃 Myślę, ze każdy chciałby mieć takie niedoskonałości! I tak trzymaj 🔥 pozdrowionka dla ciebie i Piotra 🙌 - piszą fani.

Słowa Stelli bardzo trafiły do internautów, którzy podkreślają, jak bardzo jest piękną i mądrą kobietą.

Stella pochwaliła się pięknymi zdjęciami swojej figury. Fani szybko wyłapali, że zdjęcia są autorstwa Angeli, która robiła sesję Stelli, gdy Piotr rozmawiał z nową uczestniczką.

Instagram

Stella z "Love Island" może się pochwalić niezwykłą sylwetką.

Instagram

Piękna Stella kiedyś mierzyła się z dużą krytyką. Te doświadczenia nauczyły ją pewności siebie i niezwracania uwagi na nieżyczliwe słowa.