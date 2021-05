Ania z "Love Island" pokazała zmysłowe zdjęcie i zaskoczyła fanów szczerym wyznaniem: "Kiedy wzięłam udział w "Love Island" zrozumiałam, że..."

Ania z "Love Island" była jedną z najbardziej lubianych uczestniczek programu. Na wyspie miłości miała chyba najwięcej zawirowań i przeparowań, mimo tego widzowie uwielbiali ją za dobre serce, szczerość i naturalność. Z pewnością dlatego Ania z Czarkiem znalazła się w finale programu, w którym zajęli trzecie miejsce. Teraz, po powrocie do Polski, para zdaje się nie utrzymywać już kontaktów. Za to Ania bardzo skupiła się na sobie, a nawet podzieliła się z fanami marzeniami o pracy w modelingu. Od tego czasu co jakiś czas pokazuje piękne zdjęcia i widać, że próbuje rozwijać się w tym kierunku. Tym bardziej więc fanów zaskoczyło wyznanie Ani na temat samoakceptacji. Jak to możliwe, że była kiedyś tak bardzo krytyczna wobec siebie i co to zmieniło"?

Ania z "Love Island" o samoakceptacji

Ania z "Love Island" postanowiła podzielić się ze swoimi fanami nie tylko nowym, zmysłowym zdjęciem, ale także przemyśleniami. Aż trudno uwierzyć, że tak piękna uczestniczka "Love Island" przez długi czas nie akceptowała samej siebie. Na swoim Instagramie Ania napisała:

Naszła mnie dzisiaj refleksja na temat samoakceptacji. Dużo czasu potrzebowałam na to, aby pokochać samą siebie, zawsze byłam bardzo krytyczna wobec swojej osoby. Kiedy wzięłam udział w love Island zrozumiałam, że najważniejsze jest czuć się ze sobą dobrze. Bo kto nie doceni Cię tak bardzo jak Ty sama? Pokochałam siebie z wadami i zaletami i to jest piękne 😊

Fanom aż trudno uwierzyć, że Ania, która została okrzyknięta jedną z najładniejszych dziewczyn na wyspie miłości, mogła mieć kłopot z samoakceptacją:

Boże, jaka Ty jesteś śliczna, naturalnie piękna i błagam nie zepsuj tego 🙏😍 Brakuje tylko czerwonego dywanu dla GWIAZDY 🔥🔥🔥❤️❤️❤️ Przepiękna kobieta Rany, jaka Ty Aniu jesteś piękna w każdym wydaniu cudnie ❤️❤️😍😍

Komentarz zamieścił nawet Maciek z "Love Island", który nie odniósł się do opisu Ani, ale do samego zdjęcia i pięknej czerwonej sukienki:

Pasuje Ci czerwony 😍 - stwierdził Maciek.

Pod jego komentarzem natychmiast pojawiły się uszczypliwe uwagi fanów, że pewnie Maciek żałuje swojej decyzji dotyczącej tego, że zostawił Anię, on sam zresztą nie zaprzecza, że tak właśnie jest. Ania z kolei niewiele mówi o swojej relacji z Czarkiem. Tuż przed finałem zostali przecież oficjalną parą, ale tuż po powrocie do Polski ich kontakt niemal natychmiast się urwał. Jak dotąd nie wydali żadnego oświadczenia, a fani czują się nieco oszukani. Jak na razie każde z nich skupia się na sobie i publikuje zdjęcia w samotności...

Ania zachwyciła fanów swoim pięknym wyglądem i mocno zaskoczyła tym, że nie akceptowała samej siebie. Okazuje się, że udział w programie wszystko odmienił. Zdjęcie w czerwonej sukience spodobało się nie tylko fanom, ale także Maćkowi...

anna_burska/Instagram

Ania zachwyciła fanów od razu, gdy zobaczyli ją w programie. Okazało się, że udział w "Love Island" był dla niej wspaniałym doświadczeniem, które pomogło zaakceptować i pokochać samą siebie.