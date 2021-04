Ania z "Hotelu Paradise 2" przeszła metamorfozę! "Sporo czasu się zastanawiałam..."

Ania z "Hotelu Paradise" zaskoczyła fanów metamorfozą swojego wizerunku. Ukochana Ivana nie ma już swoich charakterystycznych włosów, z którymi kojarzyła się widzom do tej pory. Na jaką zmianę się zdecydowała? Czy była drastyczna? Zobaczcie, jak dziś wygląda Ania i oceńcie jej przemianę.

Ania z "Hotelu Paradise 2" przeszła metamorfozę

Ania i Ivan to jedyna para z drugiej edycji "Hotelu Paradise", której udało się znaleźć miłość w programie. Chociaż pod koniec sezonu pojawiły się momenty zazdrości, to uczucie, które połączyło tych dwoje niemalże od pierwszego dnia na rajskiej wyspie, okazało się silniejsze. Ania i Ivan po powrocie z Bali spędzili ze sobą pierwsze dwa tygodnie kwarantanny. To było dla nich idealnym sprawdzianem związku już poza "Hotelem Paradise". Teraz zakochani mieszkają już razem a niedawno zdecydowali się na adopcję pieska.

Okazuje się, że to nie koniec zmian w ich życiu. Ania właśnie pochwaliła się metamorfozą. Uczestniczka "Hotelu Paradise" przedłużyła swoje blond włosy. Zdecydowała się na metodę kanapkową. Efekty zaprezentowała na swoim Instagramie.

Sporo czasu zastanawiałam się czy po raz kolejny przedłużyć włosy i w końcu się zdecydowałam. Jednak zdecydowanie lepiej się czuje w długich. 😍 Moja buzia wygląda zupełnie inaczej. (...) Metodę przedłużania włosów na taśmie uważam za bezpieczną, uzyskałam naturalny wygląd włosów i estetyczny efekt. 🤩

Internauci są pod wrażeniem:

- Wow piękne są😍

- Pięknie Aniu Ci w takiej długości 😍

- Cudowna przemiana 😻😻🌞🌞♥️☀️

A Wy co sądzicie?

Ania z "Hotelu Paradise 2" spełniła swoje małe marzenie i zdecydowała się zagęścić i przedłużyć swoje blond włosy. Prawda, że jej pasują?

Ania z "Hotelu Paradise 2" przeszła delikatną metamorfozę. Tak wyglądała przed przedłużeniem włosów: