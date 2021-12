Budowa nowego domu Ani i Grześka Bardowskich trwa w najlepsze! Żona rolnika opublikowała w sieci film na którym fani pary mogą zobaczyć, na jakim etapie są prace na budowie. Dopiero teraz widać, jak wielkie będzie nowe gniazdko jednej z najpopularniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony"! Ich dom będzie ogromny. Zobaczcie film Ani i Grześka! Nowy dom Ani i Grześka Bardowskich Ania i Grzesiek Bardowscy już kilka miesięcy temu zdradzili, że szykują się do budowy nowego domu. Para od ślubu mieszka w rodzinnej posiadłości rolnika, jednak już wkrótce przeprowadzą się do swojego gniazdka. My mieszkamy na górze, pod nami mieszkają rodzice Grześka. W sumie wszystko mamy osobne, tylko razem mamy klastkę schodową. Mamy osobną łazienkę, osobną kuchnię ale zdecydowaliśmy się na budowę. I właśnie bardzo często pojawia się pytanie "dlaczego się budujecie, skoro macie gdzie mieszkać, skoro niedawno zrobiliście remont?" . I tutaj jest dużo różnych czynników. Po pierwsze, to chyba chcemy mieć coś swojego- mówiła jakiś czas temu Ania. Prace przy budowie domu Ani i Grześka ruszyły kilka tygodni temu. Jak już wiemy, para wybrała nowoczesny i piękny projekt! Ostatnio okazało się, że ich dom będzie miał nieco ponad 200 mkw. Teraz możemy zobaczyć, jak rośnie ich wymarzone gniazdko! Zobaczcie nowe nagranie z budowy domu Ani i Grześka! Co ciekawe, na początku filmu żona rolnika zdradziła, że zajmuje się nie tylko budową domu, prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi, ale również wciąż się uczy! Miałam egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - zawód rolnik - pochwaliła się Ania. Internauci są pod wielkim wrażeniem żony rolnika. - Aniu jesteś wielka😉😁dom do ogarnięcia, dzieci, budowa i jeszcze...