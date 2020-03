Ania Bardowska pokazała projekt nowego domu! Będzie bardzo nowoczesny

Ania i Grzesiek Bardowscy szykują się do budowy swojego wymarzonego gniazdka! Para kilka tygodni temu zdradziła, że planują przeprowadzkę, a teraz pokazała projekt nowego domu. Ania i Grzesiek z "Rolnik szuka żony" postawili na tradycyjny czy nowoczesny dom? Czym przerażona jest żona rolnika i co zmienili w projekcie?

Ania i Grzesiek Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolnik już podczas czytania listów od swoich kandydatek, przyznał, że Ania mogłaby zostać jego żoną. Szybko okazało się, że to właśnie Ania skradła serce Grześka i już w finale dowiedzieliśmy się, że są parą. Kilka miesięcy później odbył się ślub, a pod koniec 2016 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko- syn Jaś. Z kolei pod koniec 2019 roku para doczekała się drugiej pociechy, córeczki Liwii.

Ostatnio okazało się, że już wkrótce cała rodzinka zamieszka w nowym domu. Para rozpoczęła już przygotowania do budowy swojego gniazdka. W jednym z filmów opublikowanych na YouTube.com Ania i Grzesiek pokazali działkę na której będzie stać ich dom, a teraz pokazali, na jaki projekt się zdecydowali. Para nie ukrywa, że wybór był bardzo trudny!

Przeglądając te wszystkie projekty, poświęcając na to tygodnie można powiedzieć bo parę miesięcy siedzimy w tym temacie, zadałam sobie pytanie "po co my budujemy ten dom, właśnie jaką on ma mieć ideę" nie chodzi mi o rozmieszczenie pokoi...- przyznała Ania.

Idea jest prosta, żeby na głowę nie kapało no i z wami przy boku i to wszystko- dodał Grzesiek.