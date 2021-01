Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała łazienkę w nowym domu! "To najpiękniejszy etap budowy"! 

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" już niedługo przeprowadzą się do swojego nowego domu! Ich nowe wymarzone miejsce będzie miało aż 200 m2! Rolniczka chętnie dzieli się z widzami postępami budowy. Tym razem pochwaliła się pierwszym projektem łazienki! Jak będzie wyglądała? Jakie pomysły na to wnętrze mają Bardowscy? Zobaczcie, jakie luksusy sobie zafundują!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała łazienkę w nowym domu

Ania i Grzegorz Bardowscy są w trakcie najważniejszej inwestycji swojego życia. Właśnie trwa budowa ich domu marzeń! Remont to nie tylko mnóstwo pracy oraz środków finansowych ale również ogrom kompromisów. W najnowszym filmie rolniczka zdradziła, że wraz z Grzegorzem mają różne wizje tego, co im się podoba we wnętrzach ale dzięki temu, że dużo ze sobą rozmawiają i przegadują pomysły udaje im się znaleźć rozwiązania, które zadowalają ich oboje.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała właśnie pierwsze projekty wymarzonej łazienki. Przy okazji podkreśliła, że to jeszcze nie jest ostateczny wygląd tego pomieszczenia. Na razie skupiła się na rozmieszczeniu zlewów, toalety, bidetu, wanny oraz pralni, która będzie znajdowała się tuż obok.

Rolniczka przyznała, że nie wszystkie rozwiązania mogli wziąć pod uwagę, ponieważ łazienka posiada skosy, co uniemożliwiło np. wstawienie prysznica. We wstępnym projekcie Bardowscy zdecydowali się na kafelki imitujące marmur. Ten wzór zdominował całą łazienkę, co nie do końca im się podobało. Anna Bardowska pokazała również drugi projekt. Kolejny pomysł również zachował wnętrze w bardzo jasnych kolorach, jednak biel przełamywały elementy drewniane oraz mozaika na podłodze. Drewno również nie jest strzałem w dziesiątkę, ponieważ jak podkreśliła rolniczka, posiada go aktualnie w starej łazience i chciałaby czegoś nowego.

Trzeci projekt jest połączeniem dwóch pierwszych pomysłów. Na ścianie znajduje się jodełka, która jest zdecydowanie w guście Ani, a kafelki imitujące marmur z pierwszego projektu zostały zastąpione mozaiką, która zdecydowanie dodaje wnętrzu charakteru.

Anna Bardowska przyznała, że projektowanie wnętrz to najpiękniejszy etap budowy ale nieco przeraża ją późniejsza kwestia finansowa związana z realizacją wszystkich pomysłów. Zobaczcie, jak będzie wyglądała łazienka bohaterów "Rolnik szuka żony".

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się właśnie trzema projektami łazienki, która stanie w jej domu. Na pierwszym z nich główną role grają kafelki imitujące marmur. Ten projekt jest w guście Bardowskich jednak zdecydowanie nie jest faworytem.

W kolejnym projekcie "marmur" został zamieniony na jodełkę. Dodano również sporo drewnianych elementów. Jednak jest to powtórzenie stylu łazienki, którą aktualnie posiadają Bardowscy. Ania pomimo zamiłowanie do drewna, chciałaby urządzić ją w nieco innym stylu.

Ten projekt zdecydowanie trafiła w gusta Bardowskich. Połączenie mozaiki na podłodze oraz jodełki na ściankach to prawdopodobnie to, w co będą chcieli zainwestować! Białe drzwi, które widzimy w centralnej części zdjecia nie spełniają o dziwo roli szafy, jednak są wejściem do pralni, która będzie znajdowała się tuż przy łazience.

W najnowszym filmie Anny Bardowskiej z "Rolnik szuka żony" poznacie wszystkie szczegóły na temat projektu nowej łazienki oraz więcej zdjęć obrazujących ich pomysły!