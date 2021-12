"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Fanka: "Tu nie trzeba słów "

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " jest najbardziej lubianą uczestniczką programu. Rolniczka jest bardzo aktywna w sieci, gdzie udało jej się zebrać dużą grupę obserwatorów. Anna Bardowska często publikuje zdjęcia z dziećmi i chwali się postępami na budowie domu, a teraz zrobiła wyjątek i pokazała romantyczne zdjęcie ze swoim mężem w jesiennej scenerii. Widać, że para mimo upływu lat jest w sobie bardzo zakochana! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w czułym uścisku z mężem! Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w programie "Rolnik szuka żony" i szybko stało się jasne, że para jest dla siebie stworzona. Rolnik odesłał do domu pozostałe kandydatki i czas na gospodarstwie spędzał jedynie z Anną. Niedługo potem para wzięła ślub, a dziś są rodzicami dwójki cudownych dzieci i właśnie są trakcie realizowania kolejnego marzenia, jakim jest własny dom . Anna Bardowska teraz pochwaliła się nowym zdjęciem ze swoim mężem i widać, że para jest w sobie bardzo zakochana, co zauważyli również obserwatorzy rolniczki. Internauci uważają, że para idealnie pasuje do siebie i mają ogromne szczęście, że się spotkali: Aniu ten Grzesiek to ma szczęście że trafił na Ciebie🙂😉 fajni jestescie pasujecie do siebie az milo patrzec Piękni i naturalni! Uwielbiam pod każdym względem!!!! <3 Sami spójrzcie na wspólne zdjęcie pary widać, że miłość kwitnie! Zobacz także: Widzowie "Rolnik szuka żony" bez litości dla Mateusza. "Panie barman teraz pora na Love Island" Wyświetl ten post na Instagramie. Owoców juz...