Angela z "Love Island" schudła 10 kg! Pokazała zdjęcia sprzed metamorfozy. Poznalibyście ją?! 

Angela Dańczak z "Love Island" ma figurę jak marzenie! Podczas swojego pobytu w luksusowej willi oczarowała niejednego uczestnika. Urodą pięknej Islanderki zachwycali się również widzowie. Angela przyznała jednak, że nie zawsze jej figura była taka idealna. Zdradziła, że zmaga się z Hashimoto, a w wyniku przyjmowania leków na tarczycę w przeszłości ważyła aż o 10 kg więcej niż teraz. Pokazała zdjęcia z tego okresu. Faktycznie widać nadprogramowe kilogramy?

Angela ważyła 10 kg więcej! Pokazała zdjęcia

Okazuje się, że nie tylko Stella Staniszewska przeszła ogromną przemianę przed udziałem w "Love Island". Partnerka Piotra przyznała, że jeszcze kilka lat temu ważyła o 18 kg więcej. Nie jej jedynej udało się zrzucić imponującą liczbę nadprogramowych kilogramów. O swojej przemianie opowiedziała właśnie Angela, która przyznała, że zmagała się z Hashimoto, a w wyniku przyjmowania leków przytyła aż 10 kg:

Ważyłam najwięcej 62 kg - przyznała na Instastory

Angela pokazała również kilka zdjęć z tego okresu, obrazujących, jak zmieniało się jej ciało.

Angela Dańczak jest bardzo aktywna w sieci i chętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia z obserwującymi. W "Love Island" razem z Arsenem udało im się dojść aż do półfinałowej trójki, jednak decyzją widzów, nie było dla nich miejsca w finale. Czy ich związek przetrwa? Teraz czeka ich prawdziwa próba, w związku ze zgrupowaniem kadry narodowej Arsen i Angela muszą rozstać się na kilka tygodni. Co dalej? Sportowiec zaprosił ukochaną do siebie do Warszawy. Trzymamy kciuki za ich relację.

Angela Dańczak przyznała, że kiedyś ważyła o 10 kg więcej niż aktualnie. Przyznała, że przez pięć lat przyjmowała leki na tarczycę, zmagając się z Hashimoto.

Dziś Angela Dańczak zachwyca figurą. Jak sama przyznała, jej najwyższa waga wynosiła 62 kg.