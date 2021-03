"Love Island": Jak kiedyś wyglądała Angela Dańczak? Mamy jej zdjęcia sprzed lat! W życiu jej nie poznacie

Angela Dańczak właśnie dołączyła do ekipy 3. edycji "Love Island" i już zdążyła zrobić na "Wyspie miłości" prawdziwą rewolucję. Dziewczyna przypadła do gustu wszystkim panom, a z kolei u pań wywołała pierwsze poważne ukłucia zazdrości. Angela jednak nie do końca spodobała się widzom, którzy nie szczędzą jej ostrych komentarzy. Twierdzą, że dziewczyna jest zbyt pewna siebie i jest wręcz zadufana w sobie.

Angela jest niezaprzeczalnie piękną kobietą, ale kiedyś wyglądała zupełnie inaczej! Mamy jej stare zdjęcia. Poznalibyście ją?

"Love Island": Jak kiedyś wyglądała Angela Dańczak

Angela Dańczak rozpaliła zmysły fanów na "Wyspie miłości". Piękna, szczuplutka blondynka oczarowała ich od pierwszej chwili, a podczas przeparowania udowodniła, że jest pewna siebie. Zdecydowała się odbić Mateusz Caroline, chociaż ten wcześniej deklarował, że nie chce zmieniać pary. To zagranie było dużym szokiem dla wszystkich, zwłaszcza dla fanów show, którzy już zdążyli ostro skomentować zachowanie Angeli.

- Ona jest taka denerwująca, że już się nie mogę doczekać kiedy odpadnie - Mniemanie o sobie wywala poza skalę🤨 "żaden by mi nie miał za złe, gdybym go wybrała na macie" - Cwaniara. I te jej chamskie odzywki "ja tu zadaje pytania", już cuchnie dużym mniemaniem o sobie i zachowaniem księżniczki - Te odzywki... 🤦‍♀️ taka trochę zbyt pewna siebie - piszą fani.

Angela na co dzień zachwyca swoimi zdjęciami na Instagramie i robi furorę w mediach społecznościowych. Jej konto jeszcze przed udziałem w "Love Island" obserwowało ponad 160 tys. osób. Jednak kiedy dziewczyna zaczynała karierę Influencerki, wyglądała zupełnie inaczej. Sami spójrzcie, jak się zmieniła!

Instagram

Poznalibyście ją na tym zdjęciu?

Instagram

Wcześniej gustowała również w zupełnie innych stylówkach

A tak Angela wygląda teraz. Waszym zdaniem bardzo się zmieniła?