Marek Różański, uczestnik 9. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, trafił do Szpitala Klinicznego im. dr. E. Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej. Niedawno podzielił się z fanami niepokojącą wiadomością o swoim stanie zdrowia. Początkowo Marek opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitalnego łóżka, nie wyjaśniając jednak przyczyny hospitalizacji. Jego wpis, opatrzony słowami „I się doigrałem”, wzbudził wiele emocji i zaniepokojenie wśród obserwatorów. Po kilku dniach milczenia Różański zdecydował się na szersze wyjaśnienie swojej sytuacji zdrowotnej, publikując aktualizację na Instagramie. Jak poinformował, jego obecny stan jest wynikiem zdiagnozowania bardzo rzadkiego schorzenia.

Nowe wieści ws. zdrowia Marka ze "ŚOPW"

Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opuścił już szpital, jednak jego stan zdrowia wciąż wymaga uwagi. Zabrał głos w mediach społecznościowych:

Nie miałem za bardzo wczoraj siły, by coś napisać. W skrócie zostałem wypisany do domu, jest lepiej. Jednak tak jak lekarz powiedział, choroba trwa... Jak będę się czuł lepiej to opiszę objawy, bo sporo osób pytało o to. Pozdrawiam i dziękuję za słowa otuchy i wsparcia

Wspomniał również o swojej żonie Kornelii:

PS Mam najlepszą żonę na świecie. Cały czas jest przy mnie i mnie wspiera

Głos w sprawie zdrowia Marka zabrała również Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

A w domu dieta lekkostrawna. Jeśli macie fajne i zdrowe przepisy to chętnie poczytam i ugotuję mężowi

Diagnoza Marka ze "ŚOPW": zakrzepica żył w jamie brzusznej

Jaka była diagnoza, którą Marek Różański ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otrzymał po wykonaniu badań, w tym tomografii komputerowej? Jak sam poinformował w mediach społecznościowych, zdiagnozowano u niego zakrzepicę żył w jamie brzusznej. „Podobno bardzo rzadko się to przytrafia…” – napisał. Zakrzepica tego typu może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, dlatego konieczne było natychmiastowe leczenie i hospitalizacja.

