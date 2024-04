Dziś radość nie opuszcza Anety i Roberta, choć jeszcze kilka miesięcy temu przeżywali trudne chwile. Walka o życie córeczki wywróciła ich życie do góry nogami, ale na szczęście najgorsze mają już za sobą. Bohaterka "ŚOPW" chętnie pokazuje na Instagramie kadry z małą Hanią, a tym razem obwieściła wyjątkowe dla niej wieści.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się nowiną

W czerwcu ubiegłego roku rodzina Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" się powiększyła. O wiele jednak tygodni za wcześnie przyszła na świat Hania, ważąc zaledwie 700 gramów. W momencie narodzin rozpoczęła się dramatyczna walka o jej życie, o czym uczestniczka show opowiedziała z dużym opóźnieniem. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i dziś cała czwórka wiedzie spokojne życie.

Ostatnio nawet Aneta wybrała się na samotne wakacje, co z pewnością pomogło jej nabrać na nowo wiatru w żagle. Po powrocie do domu pochłonęła ją opieka nad dziećmi, co chętnie relacjonuje. Ukochana Roberta z przyjemnością dzieli się z odbiorcami najważniejszymi momentami, szczególnie teraz, gdy mała Hania nabiera nowe umiejętności i rozwija się coraz bardziej. Co ciekawe, właśnie podzieliła się kolejną nowiną!

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@anet.zuchowska

Ponieważ dziewczynka jest skrajnym wcześniakiem, rozwija się w tempie, odpowiadającym dacie jej planowanych narodzin, a nie faktycznemu urodzeniu. Teraz Aneta z dumą więc ogłosiła, że dziewczynce wyszedł pierwszy ząbek! To jeszcze nie wszystko, bo w tym samym czasie wyszły aż dwa!

Mamy od razu drugi ząbek, obok pierwszego

Choć niektórym taka informacja może wydawać się błaha, dla Anety i Roberta z pewnością jest wyjątkowa. Dzięki temu widzą w końcu, że ich mała córeczka, o której życie nie tak dawno drżeli, rozwija się prawidłowo!

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzieli się wieściami Instagram@anet.zuchowska

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@anet.zuchowska