Wiosna będzie należała do niej? Agnieszka Woźniak-Starak ogłosiła właśnie, że to ona poprowadzi nową edycję uwielbianego przez Polaków reality show "Big Brother". Program wraca do telewizji po 18-letniej przerwie. Show będzie nadawane na antenie TVN7. Od razu zrodziło się pytanie: czy Agnieszka Szulim da radę prowadzić dwa znane programy? Przypomnijmy, że to właśnie ona jest gospodynią "Azja Express". Gwiazda od razu pospieszyła z odpowiedzią. Agnieszka Woźniak-Starak ogłosiła, że rozstaje się z tą produkcją. Kto więc zajmie jej miejsce? Lista potencjalnych prowadzących jest długa. Jednak najnowszy wpis Aleksandry Domańskiej na Instagramie może sporo sugerować... Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

